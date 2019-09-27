Dünya ABD Esed rejimi İdlibde klorin gazı kullandı
ORTADOĞU

ABD: Esed rejimi İdlib'de klorin gazı kullandı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'de mayıs ayında düzenlenen saldırıda Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah kullandığını teyit ettiklerini açıkladı.

Haber Merkezi AA
İdlib'deki kimyasal saldırıyla Esed rejiminin insanlık suçlarına bir yenisi daha eklendi.
İdlib'deki kimyasal saldırıyla Esed rejiminin insanlık suçlarına bir yenisi daha eklendi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, New York'ta düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Esed rejimi, bazıları savaş ve insanlık suçu olan sayısız zulümden sorumlu. Bugün ABD'nin Esed rejiminin 19 Mayıs’ta (İdlib'deki saldırıda) kimyasal silah olarak klorin kullandığı sonucuna vardığını açıklıyorum." ifadelerini kullandı.

  • Esed'in mayısta düzenlediği kimyasal saldırının öncekilerden farklı olduğunu, çünkü bu sefer klorin kullanıldığını söyleyen Pompeo, Trump'ın dünyayı kimyasal silah kullanımından uzak tutma konusunda oldukça gayretli olduğunu belirtti.

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