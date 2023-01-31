ABD Güney Kore'yi koruma sözü verdi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Güney Kore'yi ziyaretinde ülkesinin Seul'e ortak güvenlik taahhüdünün "sarsılmaz şekilde" devam ettiğini ve herhangi bir tehdit durumunda Güney Kore'yi koruyacağı sözünü verdi.





İki günlük ziyaret için dün Seul'e gelen Austin, temasları öncesinde Güney Kore haber ajansı Yonhap aracılılığıyla, "İttifak Hazır Bekliyor" başlıklı bir makale yayımladı.





Austin, makalesinde, ABD'nin konvansiyonel güçleri, nükleer ve füze savunma kapasitesi ve Güney Kore'deki 28 bin askeri personeliyle ortak savunma taahhüdüne bağlı olduğunu belirterek, "Düşmanlarımız ve rakiplerimiz şunu bilmeli ki, eğer birimizi tehdit ederlerse bütün olarak ABD-Güney Kore ittifakını tehdit etmiş olurlar." ifadelerini kullandı.





Kuzey Kore'nin son yıllarda nükleer, güdümlü füze ve diğer silah programları geliştirdiğine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına karşın rekor sayıda füze fırlattığına dikkati çeken Austin, "ABD'nin Güney Kore'ye genişletilmiş caydırıcılık sağlamaya yönelik sarsılmaz taahhüdünü bir kez daha vurgulamak için buradayım." değerlendirmesini yaptı.





Austin, ABD ve Güney Kore arasındaki ortaklığın, "tarihteki en güçlü, esnek ve eş işlerliğe sahip ittifakı" olduğunun altını çizerek, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak askeri tatbikatlarının kapsamını ve ölçeğini genişletmesi, "canlı savaş unsurlarının" eklemesi gerektiğini ifade etti.





Washington, Seul ve Tokyo arasındaki üçlü güvenlik işbirliğinin önemine işaret eden Austin, "ABD, Güney Kore ve Japonya birlikte olduğu zaman hepimiz daha güvendeyiz." görüşünü dile getirdi.





Austin, ittifakın Hint-Pasifik bölgesinde açıklık, özgürlük ve refahın sürdürülmesine ve Güneydoğu Asya'daki müttefik ülkelerin de kendi savunma kapasitelerini geliştirmesine katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

Güney Koreli mevkidaşı Lee ile görüşecek

ABD'li Bakanın bugün, Güney Koreli mevkidaşı Lee Jong-sup ve diğer yetkililerle görüşmesi bekleniyor.





Savunma kaynakları, iki bakanın, "ABD'nin caydırıcılık kapasitesinin koruyuculuğunun genişletilmesine yönelik ortak çabaları ele alacağını" aktardı.





Genişletilmiş caydırıcılığın, "ABD'nin müttefik ülkeyi savunmak üzere nükleer dahil askeri kapasitesinin tümünü seferber etmesi anlamına geldiği" kaydedildi.

Kuzey'in nükleer silah kullanma senaryosuna hazırlık

İki bakanın görüşmesinde, gelecek ay Washington'da müttefik ülkelerin, Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanması senaryosu üzerine planladığı masa başında tartışmaya dayalı harp oyununa da değinilmesi bekleniyor.





Harp oyunu çalışmasının, Kuzey'in taktik nükleer silahlar edinmeye ilişkin çabaları karşısında tehditlere yönelik daha etkin ve gerçekçi bir yaklaşım oluşturulmasını hedeflediği değerlendiriliyor.





Austin ve Lee'nin ayrıca ABD, Güney Kore ve Japonya'nın geçen yıl düzenlenen Üçlü Güvenlik Zirvesi'nde ele alınan, Kuzey Kore füze tehdidine karşı üç ülke arasında füze uyarılarının paylaşılması gibi somut adımları ele alacağı ifade edildi.





Görüşmede, ABD'nin Rusya ile savaştaki Ukrayna'ya tank yardımının yanı sıra Japonya'nın askeri kapasitesini güçlendirmesine yönelik destek ve Güney Kore'nin bu konudaki tutumunun da değerlendirilmesi bekleniyor.





Austin'in ziyareti, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Güney Kore'ye yaptığı ziyaretin ardından gelirken, Seul'de Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Dışişleri Bakanı Park Jin ve Savunma Bakanı Lee Jong-sup görüşmeler yapan Stoltenberg, küresel boyutta bağlantılı güvenliğe vurgu yapmış, Kuzey Kore'nin artan nükleer tehdidi ve Rusya ile Çin'in bu türden silahlara sahip olması karşısında, ABD'nin nükleer caydırıcılığını müttefik ülkelere genişletmesinin gerekli olduğunun altını çizmişti.



