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Dünya ABD, Hafterin kendisini devlet başkanı ilan etmesinden üzüntü duydu
AMERİKA

ABD, Hafter'in kendisini 'devlet başkanı' ilan etmesinden 'üzüntü' duydu

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kendisini tek taraflı "devlet başkanı" ilan ettiği açıklamasından "üzüntü duyduğunu" bildirdi.

Haber Merkezi AA
Darbeci Halife Hafter.
Darbeci Halife Hafter.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun lideri Halife Hafter'in, ülkenin siyasi yapısını tek taraflı olarak değiştirdiğini öne süren açıklamasından Washington yönetiminin üzüntü duyduğu belirtildi.

  • "Hafter ve Libya'daki diğer aktörlerin diyalogla ülkeyi ileriye taşıyacak bir girişimde bulunmalarının ABD tarafından memnuniyetle karşılanacağı" kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
  • "ABD, sivillerin mübarek ramazan ayında sıkıntı çektiği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının daha fazla yaşamı tehdit ettiği bu dönemde, Libya Ulusal Ordusu'nu Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) katılarak insani bir ateşkes ilan etmeye ve sonunda Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilciliği liderliğinde 5 5 askeri komitesi görüşmeleriyle kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına davet ediyor."

Hafter kendisini tek taraflı "devlet başkanı" ilan etmişti

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, bu akşam yaptığı konuşmasında, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" iddia etti.

Hafter, liderliğini yaptığı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri sürdü.

BM himayesinde imzalanan Suheyrat Anlaşması

Fas'ın Suheyrat kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen Libya konulu toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Bu anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yönetmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) görevlendirilmişti.

  • Hafter ve siyasi müttefikleri, sahadaki girişimleriyle bu anlaşmanın yürürlüğe girmesini engellemeye çalışmıştı. Son olarak Nisan 2019'da başkent Trablus'a saldırı emri veren ve ülkeyi şiddet sarmalına sürükleyen Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.

Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenen Libya konulu konferansta, ülkenin BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH ile Hafter tarafından beşer askeri temsilcinin BM himayesinde kalıcı ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı.

İki taraf arasında gerçekleştirilen görüşmeler başarısızlığa uğramış ve süreç askıya alınmıştı.

Darbeci Hafter kendisini tek taraflı 'devlet başkanı' ilan etti
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Darbeci Hafter kendisini tek taraflı 'devlet başkanı' ilan etti
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