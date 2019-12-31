ABD Haşdi Şabi’yi vurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), önceki gün İran’a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (KH) örgütüne ait Irak ve Suriye’deki 5 hedefi vurduğunu duyurdu. Haşdi Şabi Harekat Dairesi Başkanı Cevad Rubayavi yaptığı yazılı açıklamada, Enbar’daki askeri üslerine ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında 27 kişinin öldüğünü, 51 kişinin yaralandığını belirtti. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Jonathan Hoffman, yapılan hava saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. KH örgütünün Irak’taki Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Görev Gücü’nün (CJTF-OIR) bulunduğu üslere düzenlediği saldırıya misilleme yaptıklarını belirten Hoffman, “ABD kuvvetleri, Irak ve Suriye’deki beş KH tesisine karşı, örgütün saldırı düzenleme yeteneğini azaltacak hassas savunma saldırıları gerçekleştirdi. Bu tesisler arasında, silah depoları ve KH’nin OIR koalisyon güçlerine saldırı planlamak ve yürütmek için kullandığı komuta ve kontrol merkezleri de vardı.” ifadelerini kullandı. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve görevinden istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi, hava saldırısını “egemenlik ihlali” şeklinde nitelendirdi.

KASIM SÜLEYMANİ’YE MESAJ MI?

ABD’nin Haşdi Şabi güçlerini hedef alan saldırısında, İran Devrim Muhafızları Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani’ye oldukça yakın bir isim olan 45. Bölük Komutan Ebu Ali Hazali de öldürüldü. Hazali’yi hedef alan saldırının Irak ve Suriye’de etkinliğiyle bilinen Süleymani’ye açık mesaj olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Ebu Ali Hazali

ÜSLER KAPATILSIN ÇAĞRISI

Saldırının ardından Haşdi Şabi’nin askeri ve siyasi kanatlarından oldukça sert tepki geldi. Irak’ta Şii milis gücü Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri liderliğinde ve meclisteki 2’nci parti konumundaki Fetih Koalisyonu, meclise Amerikalı güçlerin ülkeden çıkarılması için acil toplantı çağrısı yaptı. Ketaib-i Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, saldırının ülke egemenliğini ihlal ettiği, ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması istendi. Haşdi Şabi’ye bağlı diğer milis gücü Asayib Ehlilhak da ABD askerlerinin Irak’tan gönderilmesi için meclise yasa çıkarması çağrısı yaptı.

REKLAM

ABD ordusu, Haşdi Şabi güçlerini hedef aldığı saldırının görüntülerini dün yayınladı.

İNTİKAM VURGUSU

Haşdi Şabi komutanlarından Abu Mahdi al-Muhandis ise saldırının cevapsız kalmayacağı çıkışını yaptı. Reuters’in haberine göre Muhandis, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, Irak’taki Amerikan güçlerine tepkimiz oldukça sert olacak” tepkisini gösterdi. Muhandis bir dönem Ketaib-i Hizbullah’ın komutanlık görevini de üstlenmişti.

İran’a net cevap



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak’taki koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırılmasının ardından yapılan ABD hava saldırılarını İran’a verilen “net bir cevap” olarak nitelendirdi. Irak’taki gelişmeler üzerine Florida’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Pompeo, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley, görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Benzer bir olayın tekrarlanması durumunda askeri olarak cevap vermekten kaçınmayacaklarını belirten Pompeo, ABD’nin bölgedeki çıkarları için “ilave adımlar” atabileceklerini belirtti. Bununla beraber, yapılan saldırıya karşılık olarak KH örgütüne ait 5 tesisin “başarıyla” vurulduğunu belirten Savunma Bakanı Esper ise, “Başkan Trump ile, İran destekli kötü niyetli örgütlere karşı kendimizi savunmak için mevcut olan diğer seçenekleri de görüştük.” değerlendirmesinde bulundu.

Tahran kınadı

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi’den ABD’nin Irak’ta bulunan Haşdi Şabi üssüne gerçekleştirdiği saldırıya kınama geldi. Musevi, ABD’nin Haşdi Şabi’ye yönelik saldırısını terör eylemi olarak nitelendirerek, “ABD’nin Irak toprakları içerisinde Haşdi Şabi üssüne yönelik bu saldırısı bir terördür” ifadelerini kullandı. ABD’yi Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılı olmaya çağıran İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, ABD’nin Irak devletinin içişlerine müdahalesini sonlandırması gerektiğini belirtti. İran Hükumet Sözcüsü Ali Rebii, Irak’ta bulunan ABD güçlerine yönelik saldırılarda İran’ın rolü olduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak, “Hiçbir belge olmadan bu iddialar ABD’nin uluslararası hukuku ayaklar altına alarak insanları öldürmesine ve saldırılarına delil olamaz” dedi.