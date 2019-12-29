ABD Hizbullah'a ait 5 noktayı vurduğunu açıkladı: Ölü ve yaralılar var ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (KH) örgütüne ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduğunu duyurdu. KH örgütü, Irak'ın Kerkük bölgesinde bulunan koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırmış, atılan 30'un üzerinde roket sonucunda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybederken, dört Amerikan askerinin yanı sıra iki Irak askeri de yaralanmıştı.

Haber Merkezi 29 Aralık 2019, 20:46 Son Güncelleme: 29 Aralık 2019, 22:11 Yeni Şafak