ABD iki tekneyi daha vurdu: 5 ölü

ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla terör örgütü olarak belirlenmiş organizasyonlara ait 2 tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.

Elde edilen istihbaratın teknelerin bilinen bir kaçakçılık rotası üzerinde uyuşturucu taşıdığını doğruladığı aktarıldı. Açıklamada, "Bu operasyonlar sırasında 3’ü ilk teknede, 2’si ikinci teknede olmak üzere toplam 5 narko-terörist öldürülmüştür. ABD askeri personeli herhangi bir zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.