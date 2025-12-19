Yeni Şafak
ABD iki tekneyi daha vurdu: 5 ölü

12:0419/12/2025, Cuma
IHA
ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 tekneye gerçekleştirdiği saldırılarda 5 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla terör örgütü olarak belirlenmiş organizasyonlara ait 2 tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.

Elde edilen istihbaratın teknelerin bilinen bir kaçakçılık rotası üzerinde uyuşturucu taşıdığını doğruladığı aktarıldı. Açıklamada, "Bu operasyonlar sırasında 3’ü ilk teknede, 2’si ikinci teknede olmak üzere toplam 5 narko-terörist öldürülmüştür. ABD askeri personeli herhangi bir zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.




