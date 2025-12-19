ABD iki tekneyi daha vurdu: 5 ölü

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 tekneye gerçekleştirdiği saldırılarda 5 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.
ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri hedef almaya devam ediyor.
Elde edilen istihbaratın teknelerin bilinen bir kaçakçılık rotası üzerinde uyuşturucu taşıdığını doğruladığı aktarıldı. Açıklamada, "Bu operasyonlar sırasında 3’ü ilk teknede, 2’si ikinci teknede olmak üzere toplam 5 narko-terörist öldürülmüştür. ABD askeri personeli herhangi bir zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.