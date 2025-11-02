ABD ile Çin anlaştı: Ordular arası iletişim kanalları kuruluyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çinli mevkidaşı Dong Cün ile ordular arası iletişim kanalları kurulması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Çin Savunma Bakanı Dong ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı marjında yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini kaydeden Hegseth, barış, istikrar ve iyi ilişkilerin her iki ülke için "en iyi yol" olduğu konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.