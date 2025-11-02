Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD ile Çin anlaştı: Ordular arası iletişim kanalları kuruluyor

ABD ile Çin anlaştı: Ordular arası iletişim kanalları kuruluyor

13:022/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Gerilimi azaltacak hamle.
Gerilimi azaltacak hamle.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çinli mevkidaşı Dong Cün ile ordular arası iletişim kanalları kurulması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çin Savunma Bakanı Dong ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı marjında yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini kaydeden Hegseth, barış, istikrar ve iyi ilişkilerin her iki ülke için "en iyi yol" olduğu konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

Hegseth,
"Dong ve ben, ortaya çıkabilecek sorunları çözmek ve gerilimi azaltmak için askeri kanallar kurmamız gerektiği konusunda anlaştık"
ifadesini kullanarak, bu kapsamda daha fazla görüşme yapmayı öngördüklerini aktardı.
Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ABD ve Çin için
"kalıcı barış ve başarının temelini attığına"
işaret eden Hegseth, Savunma Bakanlığının
"güç, karşılıklı saygı ve olumlu ilişkiler yoluyla barışı sağlama"
konusunda kararlı olduğunu vurguladı.



#ABD
#Çin
#asker
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu için hane halkının aylık gelir şartı nedir?