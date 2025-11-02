Trump gözünü Nijerya'ya dikti: Savaş Bakanlığı'na talimat verdim

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya’da Hristiyanlara yönelik şiddet olaylarının artması üzerine Nijerya hükümeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, Nijerya hükümetinin bu saldırılara göz yummaya devam etmesi halinde ABD’nin tüm yardım ve desteğini keseceğini belirtti. Trump, gerekirse askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu ifade etti.