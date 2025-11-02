Yeni Şafak
Trump gözünü Nijerya'ya dikti: Savaş Bakanlığı'na talimat verdim

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya’da Hristiyanlara yönelik artan şiddet nedeniyle Nijerya hükümetini uyararak, saldırıların sürmesi halinde ABD’nin yardımları keseceğini açıkladı. Trump, gerekirse askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu ve Savaş Bakanlığı’na hazırlık talimatı verdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya’da Hristiyanlara yönelik şiddet olaylarının artması üzerine Nijerya hükümeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, Nijerya hükümetinin bu saldırılara göz yummaya devam etmesi halinde ABD’nin tüm yardım ve desteğini keseceğini belirtti. Trump, gerekirse askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu ifade etti.


Trump, ABD Savaş Bakanlığı’na olası bir harekât için hazırlık talimatı verdiğini belirtti. “Eğer saldırırsak, hızlı, acımasız ve etkili olacak” diyen Trump, Nijerya’yı “özel endişe duyulan ülke” ilan ettiğini de duyurdu.


