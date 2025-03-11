ABD iltica başvurusu uygulamasını ülkeyi terk etme sistemine dönüştürdü

ABD'de göçmenlerin iltica başvurusunda bulunabilmesi için kurulan ve Trump göreve geldikten kısa bir süre sonra kapatılan "CBP One" isimli uygulama, "CBP Home" ismiyle güncellenerek yeniden kullanıma açıldı.

"CBP Home" uygulaması, yasal statüsü olmayan düzensiz göçmenlerin ABD'yi "gönüllü olarak terk etme" taleplerini bildireceği bir sistem haline getirildi.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uygulama hakkında, "CBP Home uygulaması düzensiz göçmenlere kendi kendilerini sınır dışı etme seçeneği sunuyor, böylece ileride yasal yollarla geri dönme fırsatına sahip olabilirler." ifadesini kullandı.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi Komiser Vekili Pete Flores de "Uygulama, ABD'deki düzensiz göçmenlere gönüllü olarak ayrılma niyetlerini beyan etmeleri için basit bir yol sunarak, daha ağır sonuçlarla karşılaşmadan önce ayrılma şansı veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump yönetiminin göçmen politikaları

Başkan Trump, yemin töreninin hemen ardından, ABD'de doğan göçmen çocuklarına otomatik vatandaşlık sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını ve bu hakkı tanıyan anayasanın 14. ek maddesinin yeniden yorumlanması gerektiğini belirtmişti. Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının kaldırıldığını duyurmuştu.





Trump, ayrıca düzensiz göçmenlerin gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.







