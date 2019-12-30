ABD-İran gerilimi Irak'ı ateşin ortasına atıyor

Ortadoğu'da ABD-İran rekabetinin en fazla öne çıktığı ülkelerden biri Irak oldu. Terörizm ve iki ülke arasındaki güç mücadelesi Irak'ı istikrarsızlığın merkezi haline getirdi.

DEAŞ zayıflatılmasının ardından istikrar bekleyen halk umduğunu bulamadı. 1 yıl önce uzun tartışmalar sonucu kurulabilen Abdülmehdi hükümeti ülkede devam eden gösteriler nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı.

Irak'ta yeni hükümetin hangi grubun egemenliğinde kurulacağı tartışması devam ederken, ABD ile İran'a bağlı milisler arasında büyük bir gerilim yaşanıyor.

ABD ordusunun dün akşam saatlerinde Haşdi Şabi askeri üssüne yönelik düzenlediği hava saldırısında 25 milisin öldüğü açıklandı.

Bilindiği üzere Irak topraklarında İran'a bağlı binlerce Şii milis bulunuyor, diğer yandan ise ABD'nin ülkedeki güçlü askeri varlığı devam ediyor.

Peki bu askeri gerilimler Irak'taki siyasi süreci nasıl etkileyecek? İran-ABD geriliminin bölgesel yansımaları nasıl olacak?

Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Anadolu Ajansı Diplomasi Muhabiri Mehmet Alaca, Irak'ta yeni hükümet kurma çalışmalarının devam ettiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"ABD ile İran arasındaki gerilim ekonomik, siyasal ve güvenlik alanında devam ediyor. Yaşanan bu çatışmalar bunun bir askeri yönünü oluşturuyor. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının başlamasının ardından bu gerilim özellikle Irak sahasında karşılık bulmaya başladı. Irak'ta hükümet kurma çalışmaları devam ediyor. Yaşanan bu askeri gerilim, bu süreçten bağımsız değil. Çatışmaların yoğunlaşmasının arka planında başbakan adayının belirlenmesi ve aktörlerin rol kapma arayışı var"

İRAN'A YAKIN GRUPLAR IRAK SİYASETİNDE GÜÇLÜ

İran'a yakın grupların Irak siyasetinde güçlü olduğunun altını çizen Alaca, "Haşdi Şabi'ye yakın gruplar, Irak parlamentosunda güçlü. Parlamentonun en büyük ikinci grubu. ABD siyasal alana müdahale edemediği için daha askeri ve güvenlikçi boyutla meseleye yaklaşmaya çalışıyor" diye konuştu.

ABD BASKI ARACINI KULLANIYOR

ABD'nin İran'a bağlı Şii milislere yönelik yaptırım kararı aldığını hatırlatan Alaca, "ABD, Devrim Muhafızları'nın Irak'taki operasyonlarına destek verdiği düşünülen şirket ve kişilere yönelik yaptırım kararları aldı. Bazılarını da terör örgütü listesine ekledi. Hareket el-Nuceba mesela geçen sene terör listesine alındı. Aynı şekilde Asaib Ehli'l-Hak lideri ve kardeşi de bu listede yer buldu. ABD bir şekilde İran üzerinden etkili olduğu Haşdi Şabi'ye baskı yaparak, hem siyasal alanı hem de güvenlik alanını konsolide etmeyi çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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IRAK'TA DÜN GECE NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı, İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah örgütüne ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduğunu duyurmuştu.

Ketaib Hizbullah Irak'ın Kerkük bölgesinde bulunan koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırmış, atılan 30'un üzerinde roket sonucunda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybederken, dört Amerikan askeri de yaralanmıştı.

IRAK'TA GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği ülkede geniş çaplı gösterilere neden oldu. 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı. Gösteriler boyunca 2 bin 700 eylemci gözaltına alınıp serbest bırakıldı ancak halen 107 göstericinin tutukluluğu devam ediyor.

HÜKÜMET İSTİFA ETTİ

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

İRAN'IN İÇİŞLERİ MÜDAHALESİNE TEPKİ

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, halihazırda yeni bir başbakan adayı olmaması nedeniyle siyasi krizin yaşandığı Irak'ın iç işlerine yönelik her türlü dış müdahaleye karşı olduklarını açıkladı.

İran'a yakın siyasileri aday olarak göstermeyeceğini açıklayan Salih, baskıların sürmesi halinde istifa edeceğinin de altını çizdi.,