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Dünya ABD istihbaratının Çin ve Dünya Sağlık Örgütüne dair soruşturma yaptığı iddia edildi
AMERİKA DÜNYA

ABD istihbaratının Çin ve Dünya Sağlık Örgütüne dair soruşturma yaptığı iddia edildi

Beyaz Sarayın, istihbarat kurumlarına Çin ve DSÖ'nün koronavirüsü örtbas ettiği şüphesiyle soruşturma izni verdiği iddia edildi. Daha önce de Trump hem Çin'i hem de Dünya Sağlık Örgütünü doğrudan hedef almıştı.

Haber Merkezi AA
ABD'nin Çin ve DSÖ'nü soruşturduğu iddia edildi.
ABD'nin Çin ve DSÖ'nü soruşturduğu iddia edildi.

Beyaz Sarayın, yeni tip koronavirüs konusunda Çin ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) herhangi bir bilgiyi örtbas edip etmediğinin ortaya çıkarılması için istihbarat kurumlarına talimat verdiği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kovid-19'un Çin'de durdurulabileceğini ancak durdurulmadığını söylemesi ve "Çin odaklı" çalışmakla suçladığı DSÖ'ye sağlanan fonu kesmesinin ardından ABD basınında yeni bir iddia gündeme geldi.

ABC News'in adını açıklamadığı iki Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi, istihbarat kurumlarından salgının erken dönemlerinde Çin ve DSÖ'nün virüsle ilgili herhangi bir bilgiyi dünya kamuoyundan saklayıp saklamadıklarının incelenmesini istedi.

Reuters
Trump daha önce de virüsü 'Çin virüsü' şeklinde tanımlamıştı.

ABD konuyu derinlemesine araştırıyor

Söz konusu soruşturma kapsamında, istihbarat kurumları dinlemelerine takılan konuşmaları ve ilgili diğer verileri gözden geçirecek.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın da dediği gibi ABD konuyu derinlemesine araştırıyor. Virüsün kaynağının anlaşılması, dünyanın pandemi ile mücadelesine katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan soruşturma sinyali

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bugün bakanlıkta yaptığı basın toplantısında, Çin'i "salgın konusunda dezenformasyon yaymak ve salgının detaylarını örtbas etmekle" suçladı.

Ayrıca Pompeo, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olabileceği iddialarına ilişkin de Çin'e biyomedikal laboratuvarlarını aralarında ABD'nin de bulunduğu uluslararası denetçilere açması çağrısı yaptı.

Reuters
Dışişleri Bakanı Pompei'den soruşturma sinyali geldi.

Trump'ın Çin'e ve DSÖ'ye "koronavirüs" savaşı

ABD Başkanı Donald Trump, salgının ilk günlerinde "iyi iş çıkarıyorlar" diye övdüğü Çin ve DSÖ'ye, virüsün ABD'de ciddi bir şekilde yayılmasının ardından adeta savaş açmıştı.

"Çin'in oyuncağı" olarak nitelediği DSÖ'yü asli görevini yerine getirmemekle suçlayan Trump, bu kuruluşa ABD'nin sağladığı fonları askıya almıştı.

Trump son günlerdeki açıklamalarında da sık sık Çin'in virüse ilişkin gerçek vaka ve ölüm rakamlarını sakladığını öne sürüyor ve Kovid-19'un ilk çıktığı yer olan Çin'de durdurulabilecekken, Çin'in davranışları sonucunda küresel bir kriz haline geldiğini savunuyor.

ABD tazminat davası açmayı düşünüyor.

ABD, Çin'den tazminat isteyeme hazırlanıyor

Öte yandan Trump, 27 Nisan'da Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında koronavirüs salgınına ilişkin ABD'nin Çin'den tazminat talep edebileceğini kaydetmişti.

Salgın nedeniyle ülkelerin büyük miktarda ekonomik zarara da uğradığının altını çizen Trump, tazminat konusunda, "Nihai rakamı henüz belirlemedik. Bu çok tatmin edici bir rakam olmalı. Dünyaya bakarsanız, salgının verdiği hasarı her yerde görürsünüz. Bu salgın sadece ABD'ye değil, tüm dünyaya zarar verdi." ifadelerini kullanmıştı.

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