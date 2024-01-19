ABD kabul etti: Hamas’ı bitirmek imkansız

Terör devleti İsrail’in Gazze’de katliam ve etnik temizlik girişiminde 3 ay geride kalırken, Hamas ile İsrail arasında yapılan görüşmelerin devam ettiğini ve bazı maddelerde anlaşma sağlandığını belirten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın özellikle İsrail’in saldırılarının sona ermesinin ardından “ilk gün” yapılacaklar hakkında konuştuğu öğrenildi. İsrail’in katliama varan saldırılarının karşısında Hamas’ı yok etmeye yönelik operasyon yaptığını ve bunu desteklediğini belirtilen ABD’nin kararını değiştirdiği açıklandı. ABD yönetiminin, Binyamin Netanyahusuz bir İsrail yönetimine hazırlık yaptığı da belirtiliyor. Netanyahu’nun, ABD’nin, “Filistinlilere devlete giden bir yol karşılığında Suudi Arabistan’la normalleşme planını” reddettiği iddialar arasında.





İşgalci başarısız oldu

ABD’nin İsrail’e verdiği askeri ve mühimmat desteğine rağmen Gazze’de sahada başarısız olmasının ardından Hamas’ın varlığını kabul etmek zorunda kaldığı ve bölgeden Hamas’ın silinemeyeceğine ikna oldukları öğrenildi. Hamas’ın da içinde bulunduğu yeni bir Filistin için görüşmeler yapılıyor.





“Z-DAY AFTER” DETAYI

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın yapılan görüşmelerde savaştan sonraki ilk gün anlamına gelen “Z-Day After” terimini kullandığı ve İsrail’in gerçekleştirdiği katliamlardan sonraki ilk günü konuşmak istediğini dile getirdi. Nazi Almanya’sının 1940’larda birçok ülkeyi bombalamasının ardından kullanılan terim olan “Sıfır Günü” anlamına gelen “Z-Day”in Blinken’ın yaptığı görüşmelerde de aynı terimi kullandığı belirtiliyor.





Netanyahu sonrası Gazze planı

Öte yandan Amerikan NBC kanalı, ABD’li yetkililere atıfta bulunarak, Washington’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun iktidarda olmadığı bir senaryoya hazırlandığını iddia etti. Buna göre Netanyahu’nun yönetimde olmaması durumunda, Suudi Arabistan’ın öncülük edeceği Gazze’nin rehabilitasyonuna yönelik bir planı desteklediğini bildirdi. Raporda, Suudi Arabistan ve diğer dört Arap ülkesinin, “yeni ve reform yapılmış Filistin Yönetimi” ile birlikte savaş sonrası Gazze’nin yeniden inşasının bir parçası olmayı kabul ettiği belirtiliyor. Plan, İsrail’in sonunda bir Filistin devletinin kurulmasını kabul etmesi halinde Suudi Arabistan’ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesini içeriyor. Bölge ülkelerini ziyareti sırasında ABD Dışişleri Bakanı Blinken, savaşın bölgeye yayılmaması konusunda ve Gazze’nin güvenliğinde Türkiye’nin önemli bir rol alabileceğini de belirtmişti.





İki devlete karşıyız, ABD’ye bildirdik

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu ABD yönetimine bildirdiğini söyledi.Tel Aviv’de düzenlediği basın toplantısı düzenleyen Netanyahu’ya, ABD medyasında yer alan “Washington yönetiminin, Netanyahu sonrası ve Filistin devletinin kurulması için hazırlık yaptığına” dair haberler soruldu. Netahyahu ise BM dahil uluslararası toplum tarafından kabul edilen iki devletli çözüm önerilerini reddettiğini ve bu tutumunu ABD yönetimine de ilettiğini aktardı.



