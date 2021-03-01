ABD kaosu geri döndü ​

ABD’de Joe Biden yönetiminin göreve başlamasının üzerinden bir buçuk ay geçmesine rağmen, Yemen, Irak ve Suriye’de saldırıların ve terör örgütü faaliyetlerinin artış göstermesi dikkat çekiyor. Bölgeyi istikrarsızlaştırmayı ve terörize etmeyi dönük artan eylemlerin sayısındaki artış eski ABD Başkanı Barack Obama’nın ikinci döneminde bölgeyi etkisi altına alan kaosun geri dönme işareti diye yorumlanıyor. Biden yönetiminin, bölge ülkelerinin güvenlik endişelerini dikkate almadan yürürlüğe koymaya başladığı politikalar Irak ve Suriye’de terör örgütlerine yeni yaşam sahası açarken, Yemen’de iç savaşın alevlenmesine sebep oldu. Yemen’de İran destekli Husilerin, Biden yönetimiyle ülke içinde ve Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırılarını yoğunlaştırması dikkat çekiyor. Son olarak, dün gece Husiler başta Riyad olmak üzere stratejik noktalara füze ve SİHA saldırıları düzenledi.

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Joe Biden

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HUSİLERİN ARTAN SALDIRILARI

Göreve gelir gelmez Biden yönetimi selefi Trump yönetiminin Yemen’de İran destekli Husileri terör örgütleri listesine alma kararını kaldıran, Suudi Arabistan’a silah satışını ve istihbarat paylaşımını kesen kararlara imza attı. Bu kararlara paralel, Yemen’de Husi saldırıları artış gösterdi. Husi güçleri son dönemde Yemen’in stratejik Marib kentini hedef alan saldırılarını yoğunlaştırdı. Marib’in düşmesinin iç savaşta dengeleri değiştireceği belirtiliyor. Öte yandan Husiler Suudi Arabistan’ı hedef alan füze ve SİHA saldırılarını da artırdı. Gelişme, İran’la nükleer anlaşma masasına oturmaya hazırlanan Biden yönetiminin “Amacı ne?” sorusuna sebep oldu.

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DEAŞ CANLANDI

Biden yönetimi göreve gelir gelmez, Bağdat’ın göbeğinde terör örgütü DEAŞ’ın gerçekleştirdiği kanlı saldırı da bölgede yaşanacak kaosun bir sinyali oldu. DEAŞ’ın ülkede son yıllarda düzenlediği en kanlı saldırı diye kayda geçen gelişmeden sonra terör örgütü Irak güvenlik güçlerini hedef alan birçok saldırıyı gerçekleştirmeye başladı. Örgüt 2021 yılı başında Irak’ın başkenti Bağdat’ta 32, Suriye’nin Rakka şehrinde 13 kişiyi katletti. Cumartesi günü de Irak Selahaddin’de 11 Haşdi Şabi üyesi öldürüldü. Eski ABD Başkanı Trump, DEAŞ’ı selefi Obama’nın kurdurduğunu açıklamıştı.

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SURİYE’DE PKK/YPG’YE DESTEK

Biden yönetimi DEAŞ’la mücadele bahanesiyle, Türkiye’nin itirazına rağmen, Suriye’de de bir başka terör örgütünü destekliyor. Biden yönetiminde bulunan Lloyd Austin ve Brett McGurk gibi terör örgütüne askeri ve siyasi destek sağlayan kişilerin göreve gelmesiyle Fırat’ın doğusundaki terör örgütüne yoğun silah sevkiyatı ve yeni askeri üslerin inşasına başladı. Bu faaliyetlere paralel Suriye’nin kuzeyinde sivil yerleşim alanlarına PKK/YPG tarafından, onlarca can kaybına sebep olan bombalı saldırılar gerçekleştirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Frank McKenzie de terör örgütü PKK/YPG’ye “bağımsız” olarak hareket etme kabiliyetini geliştirmeye odaklandıklarını açıkladı. ABD, son olarak Suriye-Irak sınırında İran destekli milisleri hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi.