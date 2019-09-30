ABD Katar'daki Birleşik Hava ve Uzay Operasyonları Merkezi'ni kapattı

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AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş yeni yargı paketiyle ilgili açıklama yaptı. Muş, "İlk paketi Meclis Başkanlığına sunuyoruz.Muş, 39 meddeden oluşan ilk teklif bugün verilmiş oluyor" dedi. Deprem toplantısına davet polemiğine ilişkin sorulan soruya Muş, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği gibi bir mesele yanlış kendisi davet edilmiştir. Kendisi katılmamıştır. İstanbul halkından özür dilemelidir. Bu tip şımarık hareketlerin peşinden koşmayın. Tavsiyemiz İstanbul'un sorunlarına eğilmesidir" dedi.