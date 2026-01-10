Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD merkezli X’ten İran’ı kızdıracak adım: Bayrak değişti üzerindeki sembol dikkat çekti

ABD merkezli X’ten İran’ı kızdıracak adım: Bayrak değişti üzerindeki sembol dikkat çekti

13:4410/01/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İran bayrağını, 1979 Devrimi öncesinde kullanılan bayrakla güncelledi.
İran bayrağını, 1979 Devrimi öncesinde kullanılan bayrakla güncelledi.

ABD merkezli sosyal medya platformu X, web sürümünde İran bayrağını 1979 Devrimi öncesinde kullanılan “Aslan ve Güneş” sembollü bayrakla değiştirdi. İran’da gösteriler sürerken yapılan bayrak güncellemesi, sosyal medya üzerinden verilen sembolik bir mesaj olarak değerlendirildi.

ABD merkezli X sosyal medya platformu, bir kullanıcının talebi üzerine platformun web sürümünde yer alan İran bayrağını, 1979 Devrimi öncesinde kullanılan bayrakla güncelledi.


X platformunun ürün yöneticisi Nikita Bier, platformda bir kullanıcının İran bayrağı emojisinin değiştirilmesi talebine yanıt verdi.
Bier, verdiği yanıtta, İran'ın güncel bayrağının, 1979 Devrimi öncesinde kullanılan "Aslan ve Güneş" bayrağına çevrileceğini belirtti.


Söz konusu yanıttan saatler sonra platformun web sürümünde, İran bayrağının güncellendiği görüldü.

⁠⁠İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak'ta (gösterilerin 13. gününde) yayımladığı raporda, 15'i emniyet görevlisi 65 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.


Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu. Ülkenin çeşitli noktalarındaki olaylarda kamu kurum ve araçları zarar görürken, başkent Tahran'da dün dışarı çıkmayın uyarısı yapılmıştı.




#ABD
#Bayrak
#emoji
#İran
#X
#"Aslan ve Güneş"
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur emeklisi maaş farkı yattı mı? 4C emekli maaş farkı ne zaman yatacak?