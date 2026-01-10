ABD merkezli X’ten İran’ı kızdıracak adım: Bayrak değişti üzerindeki sembol dikkat çekti

ABD merkezli sosyal medya platformu X, web sürümünde İran bayrağını 1979 Devrimi öncesinde kullanılan “Aslan ve Güneş” sembollü bayrakla değiştirdi. İran’da gösteriler sürerken yapılan bayrak güncellemesi, sosyal medya üzerinden verilen sembolik bir mesaj olarak değerlendirildi.
ABD merkezli X sosyal medya platformu, bir kullanıcının talebi üzerine platformun web sürümünde yer alan İran bayrağını, 1979 Devrimi öncesinde kullanılan bayrakla güncelledi.
İran'daki gösteriler
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.
Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak'ta (gösterilerin 13. gününde) yayımladığı raporda, 15'i emniyet görevlisi 65 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu. Ülkenin çeşitli noktalarındaki olaylarda kamu kurum ve araçları zarar görürken, başkent Tahran'da dün dışarı çıkmayın uyarısı yapılmıştı.