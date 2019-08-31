Dünya ABD Müslümanları geri çeviriyor
AMERİKA

ABD Müslümanları geri çeviriyor

ABD Müslümanları geri çeviriyor

ABD, Kanadalı Müslümanlara vize engeli getirdi. Kanada vatandaşı Müslümanların, son haftalarda iki ülke arasındaki sınır geçiş noktalarından ABD'ye girişleri reddedildi.

Haber Merkezi AA
ABD'den Kanadalı Müslümanlara vize engeli.
ABD'den Kanadalı Müslümanlara vize engeli.

Kanada'da yaşayan Müslümanların, son haftalarda ABD'ye girişlerinin geri çevrildiği bildirildi.

  • Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'de yer alan haberde, Kanada pasaportu taşıyan bazı kişilerin farklı sınır kapılarından ABD'ye girişlerinin reddedildiği belirtildi.

Habere konu olan ve Toronto'da yaşayan Guyana asıllı İmam İmran Ally, tekerlekli sandalyedeki oğlu ve ailesi ile birlikte Fort Erie Peace Bridge Sınır Kapısı'ndan ABD'ye geçmek için gittiklerinde, 5 saatten fazla sorguya çekildiklerini söyledi.

Toronto'nun en büyük camilerinden biri olan TARIC (Toronto and Regional Islamic Congregation- Toronto ve Bölgesel İslami Cemaati) Camisi'nde imam olarak görev yapan İmran Ally, sorgunun sonunda ABD'ye girişlerinin reddedildiğini ve gerekçe olarak da kendilerine hiçbir şey söylenmediğini ifade etti.

İmran Ally, resmi üniformalı ABD’li görevlilerin kendilerine, Toronto'daki ABD Konsolosluğundan vize alarak gelmelerini tavsiye ettiğini kaydetti.

Kanada’daki Suriyeli mültecilere yardım için etkin çalışmaları ile bilinen İmran Ally, sorgusu sırasında da sıkça bunun sorulduğunu anlattı. Polislerin ismi üzerinde de çok durduğunu belirten İmran Ally, "Bu benim ABD'ye ilk girişim olacaktı. Kırmızı halı ile karşılamalarını beklemiyordum ama polis aracı eşliğinde gerisin geri Kanada'ya getirileceğimizi de tahmin etmemiştim. Beni birine benzettiklerini söyleyip, fotoğrafımı çektiler, parmak izlerimi aldılar." diye konuştu.

"Otistik çocuk için yiyecek ve ilaca bile izin vermediler"

ABD'ye girişi sınır kapısında reddedilen bir başka kişi ise Irak Türkmenleri Derneği Başkan Yardımcısı Necmeddin Vali oldu. CBC'ye konuşan Vali, eşi ve çocukları ile birlikte gittikleri Windsor-Detroit sınır kapısında 4 saatten fazla sorgulandıklarını anlattı. Vali, ABD'li memurlar tarafından haklarının ihlal edildiğini, memurların otistik kızı için yiyecek ve ilaç getirmesine bile izin vermediklerini söyledi.

REKLAM
  • Vali, "Onlar için bir terörist ya da başka bir şeye benziyordum. Sabıka kaydım yok. Yirmi yıldır Kanadalıyım ve sorunum yok, bu yüzden ne olup bittiğini bulmak istiyorum" dedi.

Necmeddin Vali, ABD'li sınır muhafızlarının kendisine neden giriş izni verilmediğini söylemediğini ancak memurların, doğduğu ülke olan Irak'a yaptığı gezilerden endişe ettiğini kaydetti. Sık sık Irak’a gittiğini ifade eden Vali, "Çünkü DEAŞ'ın katlettiği eski bir Irak polisi olan oğlumdan olan üç torunum orada. Onları desteklemek için fırsat buldukça yanlarına gidip geliyorum." ifadelerini kullandı.

"Bilinmeyenlerin sayısı bilinenden çok fazla"

Öte yandan halen ABD'ye girişleri reddedilen altı ayrı Kanadalı Müslüman için hukuk mücadelesi veren avukat Joel Guberman, haberde yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"40 yıldan uzun süredir göçmenlik avukatı olarak çalışıyorum. Bu olanlar beni şaşırtmadı ancak tüm yıllarımda böyle 'Kafkavari' bir senaryo görmedim. Böyle birşey ancak Franz Kafka'nın korku romanlarında olur. ABD'ye girişinizin reddine gerekçe söylenmezse işiniz zor ancak reddedilen kişilerin tek ortak özellikleri Müslüman olmaları. ABD'ye girişi reddedilenlerden bilinmeyenlerin sayısının bilinenlerden çok fazla olduğunu düşünüyoruz."

ABD Başkanı Trump, göreve gelmesini takip eden günlerde İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Kuzey Kore, Venezuella ve Çad vatandaşları için ABD'ye seyahat yasağı getiren kararname yayımlamıştı. Kanada ve ABD vatandaşlarının, vize uygulamasının olmadığı iki ülke arasındaki sınır geçişlerinde yakın zamana kadar sürücü belgesinin ibrazı yeterli oluyordu.

Başkentte toplu taşımaya zam

Başkent'te toplu taşımaya zam

​2 Eylül tarihinden itibaren yeni tarifeler geçerli olacak.
Hint işkencesi

Hint işkencesi

Keşmirliler, insanlık dışı işkencelere maruz kalıyor.
Hain tuzakimha edildi

Hain tuzak
imha edildi

Pençe-3 Harekatı'nda Mehmetçik tespit etti.
Ateş gücüne<br>teknolojik destek

Ateş gücüne
teknolojik destek

ASELSAN teslimatı gerçekleştirdi.
Formayı giydi<br>pozunu verdi

Formayı giydi
pozunu verdi

​Beşiktaş, Arsenal'ın yıldızını kadrosuna kattı.
FETÖ'cü doktorlar özelde cirit atıyor

FETÖ'cü doktorlar özelde cirit atıyor

​Yüzlerce askeri sahte raporla attılar, ödül gibi ceza ile kurtuldular.

Rüya uçağa <br>Türk malı koltuk

Rüya uçağa
Türk malı koltuk

Dreamliner'lar TSI'nin yerli ve milli koltuklarıyla uçuyor.
Şiddetli yağış<br> hasara yol açtı

Şiddetli yağış
hasara yol açtı

Sel ve heyelandan karayolu da trafiğe kapandı.
ABD'ye hızla yaklaşıyor

ABD'ye hızla yaklaşıyor

NASA görüntüleri paylaştı, halk marketlere akın etti.
Trabzonspor'a <br>kötü haber

Trabzonspor'a
kötü haber

İki yıldız Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Otomobillerde önemli değişiklik

Otomobillerde önemli değişiklik

​1 Ekim 2019 itibarıyla yeni emisyon seviyelerine geçilecek.
Gerilimi tırmandıracak adım

Gerilimi tırmandıracak adım

​BAE'nin eğittiği yeni askeri birlikler Sokotra Adası'na ulaştı.
2 milyon araç sahibine son uyarı

2 milyon araç sahibine son uyarı

Egzoz muayenesi yaptırmayanlara ceza verilecek.
Benim için <br>artık yok

Benim için
artık yok

Ricardo ​Quaresma, başkan Fikret Orman'ı sildi.
Gören<br>Ferrari sanıyor

Gören
Ferrari sanıyor

6 ayda gece gündüz çalışarak yaptı.
9 ile yağış uyarısı

9 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.