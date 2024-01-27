ABD nabız yokluyor

Bağdat hükümetinin açıklamasına göre ABD ile 2 bin 500 askerin çekilmesini görüşmek üzere bir komisyon kurma konusunda uzlaşıldı. Ancak çekilmenin aylar hatta yıllar sürebileceği belirtiliyor. Konuyla ilgili bilgi veren askeri kaynaklar, “Çekilmenin süresi ne olursa olsun bu durum bölgedeki dengeleri değiştirir. Çünkü Rusya ve Türkiye buradaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bölgede askeri anlamda yaşanacak her gelişme hem ülkelerin konumu hem de ilerleyen dönemin şekillenmesi adına önemli rol oynar. Ancak ABD’nin bölgeden çekilmesi yeni bir hedefinin olduğu anlamına da gelir” ifadelerini kullandı. ABD’nin olası çekilme ihtimalini 2 nedene bağlayan kaynaklar, özellikle İsrail’in Gazze’de bir netice elde edememesi ve Orta Doğu’nun daha fazla karışma ihtimalinin ABD’yi tedirgin ettiği, sürecin nabız yoklanarak belirlenmek istendiğini belirtti. 7 Ekim’de Gazze’de başlatılan katliamlarda İsrail’in istediğini elde edememesi ve kayıplarının her geçen gün artmasıyla, ABD’nin İsrail’e üstü kapalı askeri destek verebileceğini ifade eden kaynaklar, çekilmenin bir nedenin bu olabileceği görüşünde. İkinci nedenin ise İran, Irak, Pakistan ve Yemen’de yaşanan karışıklıkların daha da şiddetlenmesi olduğuna dikkat çekiliyor. Öte yandan ABD’de Kasım ayında yapılacak seçim için Başkan Joe Biden’ın ABD askerini Irak’tan çekmeyi seçim malzemesi olarak kullanabileceği belirtiliyor. ABD halkının mevcut süreçte “Orta Doğu’da harcanan para” ve “askerlerin ülkelerine geri dönmesi” konusundaki çağrılar nedeniyle çekilmenin bir seçim kozu olarak kullanılabileceği iddia ediliyor.