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Dünya

ABD ordusunda köstebek avı: İki asker Çin adına casusluktan tutuklandı

ABD Donanmasında görevli iki asker, Çin adına casusluk yapma suçlamasıyla tutuklandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada iki askerin hassas ulusal güvenlik bilgilerini Çin ile paylaştıkları gerekçesiyle tutuklandıkları belirtilerek, "Hassas askeri bilgiler Çin Halk Cumhuriyeti’nin eline geçti" ifadeleri kullanıldı.

22:46 . 3/08/2023 Perşembe
IHA
ABD’de iki asker Çin adına casusluktan tutuklandı.

ABD’de iki asker Çin adına casusluktan tutuklandı.

ABD Donanmasında görevli iki asker, hassas ulusal güvenlik bilgilerini Çin ile paylaştıkları suçlamasıyla tutuklandı. ABD Donanmasında görevli iki asker, Çin adına casusluk yapma suçlamasıyla tutuklandı. ABD Adalet Bakanlığına bağlı Ulusal Güvenlik Biriminden sorumlu Adalet Bakanı Yardımcısı Matt Olsen yaptığı açıklamada, iki askerin hassas ulusal güvenlik bilgilerini Çin ile paylaştıkları gerekçesiyle tutuklandıklarının aktararak, "Hassas askeri bilgiler Çin Halk Cumhuriyeti’nin eline geçti" dedi.


"ABD için Çin'den daha büyük bir tehdit yok”


FBI’ın San Diego Saha Ofisi’nden sorumlu Özel Ajan Stacey Moy ise, "ABD için Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Çin Komünist Partisi’nden daha büyük bir tehdit yok. ÇHC, dünyanın tek süper gücü olma stratejik planında ABD’ye saldırmak için hiçbir şeyden vazgeçmeyecek." ifadelerini kullandı.



#ABD
#Çin
#Casus
#Askeri Bilgiler
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