Dünya ABD-PKK ilişkisi saatli bomba
AMERİKA

ABD-PKK ilişkisi saatli bomba

Brooking Enstitüsü’nden Amanda Sloat, Obama döneminde başlayan PKK ile ABD’nin ilişkisini ‘saatli bomba’ya benzetti. PKK’nın ABD’yi kullanarak Suriye’de özerk bir yapı hedefi güttüğüne dikkat çeken Sloat, “ABD, Türkiye’nin Suriye’deki endişelerini hafife aldı” yorumunu yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
YPG'li teröristler (Arşiv)
YPG'li teröristler (Arşiv)

Brooking Enstitüsü Araştırmacılarından Amanda Sloat, "YPG/PKK-ABD ilişkisi"ne dair, "2014'te Barack Obama döneminde başladığından bu yana Suriyeli Kürtlerin bir grubu olan YPG'ye yardım etme politikası, bir saatli bomba gibi." değerlendirmesinde bulundu. Sloat, Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makalede, terör örgütü YPG/PKK'yı işaret ederek "ABD, Türkiye'nin Suriyeli Kürt kuvvetler hakkındaki endişelerini hafife aldı. Bu artık devam edemezdi." ifadelerine yer verdi.

STRATEJİK ÇELİŞKİ DOĞURDU

ABD'li uzman konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "DEAŞ'a karşı savaşmak için oluşan kısa süreli bir zorunluluk (YPG-ABD ilişkisi), şu anda acılı bir şekilde ortada olan öngörülebilir sonuçlarla birlikte bir stratejik çelişki doğurdu. ABD'nin, Türkiye'ye karşı uzun süredir bir savaş içinde olan bir terör örgütüyle doğrudan bağı bulunan bu gruba desteğini, bir NATO üyesi olan Türkiye hiçbir zaman kabul etmedi. Şu anda Trump'ı eleştiren hiçbir siyasetçi de bu müttefikliğin en başta akıllıca olduğunu düşünmüyordu."

EN APTALCA FİKİR

Sloat, ABD'nin YPG'yi terör örgütü olarak tanımadığına işaret ederek, "Ancak (YPG ve PKK arasında) sahadaki bağlar açıkça ortadaydı. YPG Rakka'da DEAŞ'ı yendikten sonra, PKK'nın kurucusu olarak tutuklu olan Abdullah Öcalan posterleri açtı." değerlendirmesinde bulundu. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Trump'ın kararını eleştiren önde gelen isimlerden biri olduğuna dikkati çeken Sloat, "Graham de 2016'da senatoda yapılan bir oturumda Suriye'deki Kürtler ile ortaklık kurmanın 'dünyadaki en aptalca fikir' olduğunu savunmuş ve Türkiye'nin endişelerini paylaşmıştı." ifadelerini kullandı.

HEDEFİ ÖZERK YAPI KURMAKTI

Sloat, Türkiye'nin ABD'nin YPG'yi silahlandırmasını kendi sınırlarına karşı bir tehdit olarak gördüğüne işaret ederek, "YPG'nin DEAŞ ile çatışmaya karar vermesinin nedeni ABD'ye yardım etmek değildi. Bu grubun kendi nedenleri vardı, topraklarını korumanın yanı sıra, Suriye'nin kuzeyindeki 3 kantonu Kürtlerin yoğunlukta olduğu tek bir özerk bölge altında toplamak istiyordu. Ancak bu toprakları Türkiye'nin güneydoğu sınırlarını da kapsıyordu." bilgisini paylaştı.

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