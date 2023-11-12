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Dünya

ABD uçağı Akdeniz'e düştü: Beş ABD askeri hayatını kaybetti

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) 10 Kasım'da askeri eğitim kapsamında gerçekleştirilen rutin yakıt ikmali sırasında Akdeniz'e düşen ABD askeri uçağında bulunan 5 personelinin öldüğünü bildirdi.

20:32 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 10:45 - 13/11/2023 Pazartesi
AA
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış ve bölgede tatbikatlara başlamıştı.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış ve bölgede tatbikatlara başlamıştı.

EUCOM açıklamasında, "Bir ABD askeri uçağı, askeri eğitim kapsamında rutin bir havada yakıt ikmali görevi sırasında kırıma uğrayarak Akdeniz'e düştü. Uçaktaki 5 askeri personelin tamamı öldü." ifadesine yer verildi.

Olayın hemen ardından yakındaki ABD askeri uçak ve gemilerinin dahil olmasıyla arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

EUCOM'dan dün yapılan açıklamada, askeri uçağın düştüğü bilgisi verilerek, "Bu eğitim olayının sebebi araştırılıyor. Fakat uçak sortilerinin tamamen eğitimle alakalı olduğunu ve herhangi bir düşmanca eylem emaresi bulunmadığını kesinlikle söyleyebiliriz." ifadesi kullanılmıştı.


#ABD
#Akdeniz
#uçak
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