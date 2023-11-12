ABD uçağı Akdeniz'e düştü: Beş ABD askeri hayatını kaybetti

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, Yeni Şafak’a konuştu. Ateşkesin önündeki engelin ABD olduğunu belirten Merzuk, “Bu çatışmaları ve savaşı ABD’nin kendisi kontrol ediyor ve yönetiyor. ABD SİHA’ları Gazze semalarında. Savaş gemileri Filistin kıyılarında. Bölgedeki ülkelere İsrail’i korumak için baskı yapıyor. ABD ateşkesi isteseydi, ateşkes çoktan sağlanmış olurdu” dedi.