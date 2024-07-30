|
Dünya

ABD Venezuela'daki seçim sonuçları konusunda 'endişeli': Biz de ona göre hareket edeceğiz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Venezuela'daki seçim sonuçları konusunda endişeli olduklarını ve açıklanan sonuçların halkın iradesini ve oylarını yansıttığından emin olmadıklarını belirtti.

09:38 - 30/07/2024 Salı
AA
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde gündemdeki ana başlıkları değerlendirdi.


Venezuela'daki seçimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede halkı sandığa gidip siyasi tercihlerini ortaya koyduğu için tebrik eden Kirby, seçim sonuçları konusunda ise "endişeli" olduklarını vurguladı.


Kirby, "Venezuelalı seçim yetkililerinin açıklamalarını gördük ve dürüst olmak gerekirse açıklanan sonuçların Venezuela halkının iradesini ve oylarını yansıtmadığı yönünde ciddi endişelerimiz var" ifadesini kullandı.


'Biz de ona göre hareket edeceğiz'

Her bir oyun doğru şekilde sayıldığından emin olmak istediklerini ve bağımsız gözlemcilerin seçime ilişkin raporlarını gecikmeden beklediklerini kaydeden Kirby, seçim yetkililerinin de sonuçlara dair tüm detayları açıklamasını beklediklerini ifade etti.


Seçim sonuçlarına ilişkin henüz bir yargıda bulunmadıklarını belirten Kirby, "(Tüm detayların açıklandığı) O zamana dek bir yargıda bulunmuyoruz, biz de uluslararası kamuoyu da gelişmeleri izliyor, biz de ona göre hareket edeceğiz" dedi.


Ne olmuştu?

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 ile dün devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.


Öte yandan Venezuela muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.


#ABD
#John Kirby
#Venezuela
36 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Akaryakıta indirim sinyali! Petrol fiyatları 6 haftanın en dip seviyesinde: 30 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...