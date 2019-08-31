Dünya ABD yaptırım listesine İran tankerini ekledi
AMERİKA

ABD yaptırım listesine İran tankerini ekledi

ABD yaptırım listesine İran tankerini ekledi

ABD, İran ve İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi arasında krize neden olan "Adrian Darya-1" adlı tankeri yaptırım listesine aldı. ABD yönetimi, İran gemisini, taşıdığı 2.1 milyon varil İran ham petrolünün, ABD'nin yaptırım listesinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu'na destek sağlamak amacıyla taşındığı gerekçesiyle yaptırım listesine eklediğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise söz konusu tankerin Suriye'ye gittiği yönünde sağlam bir bilgiye sahip olduklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
&quot;Adrian Darya-1&quot; adlı İran gemisi.
"Adrian Darya-1" adlı İran gemisi.

ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı "Adrian Darya-1" adlı İran gemisini yaptırım listesine ekledi.

  • ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu geminin İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü adlı örgüt yararına petrol taşıdığı iddia edildi.

Açıklamaya göre söz konusu tanker, taşıdığı 2.1 milyon varil İran ham petrolünün, ABD'nin yaptırım listesinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu'na destek sağlamak amacıyla taşındığı gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da söz konusu gemiyle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaparak, "İran Dışişleri Bakanı Zarif Adrian Darya-1'in Suriye'ye gitmediği yönünde İngiltere'ye garanti verdi. Ancak biz, söz konusu tankerin Suriye'nin Tartus limanına gittiği yönünde güvenilir bilgilere sahibiz" ifadesini kullandı.

Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı "Grace 1" adlı İran tankerini alıkoymuştu. İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı "Steno Impero" adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu. 

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almış ancak ABD'deki Columbia Bölge Mahkemesi İran tankerine el koyma kararı çıkarmıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankere serbest bırakıldıktan sonra kendi bayrağını çekmiş ve adını "Adrian Darya-1" olarak değiştirmişti.

REKLAM

ABD İran tankeri için Cebelitarık'a başvurmuş
DÜNYA
ABD İran tankeri için Cebelitarık'a başvurmuş

İran tankeri Adrian Derya 1 Cebelitarık’tan ayrıldı
DÜNYA
İran tankeri Adrian Derya 1 Cebelitarık’tan ayrıldı

Cebelitarık’ta tanker krizi
DÜNYA
Cebelitarık’ta tanker krizi
Başkentte toplu taşımaya zam

Başkent'te toplu taşımaya zam

​2 Eylül tarihinden itibaren yeni tarifeler geçerli olacak.
Hint işkencesi

Hint işkencesi

Keşmirliler, insanlık dışı işkencelere maruz kalıyor.
Hain tuzakimha edildi

Hain tuzak
imha edildi

Pençe-3 Harekatı'nda Mehmetçik tespit etti.
Ateş gücüne<br>teknolojik destek

Ateş gücüne
teknolojik destek

ASELSAN teslimatı gerçekleştirdi.
Formayı giydi<br>pozunu verdi

Formayı giydi
pozunu verdi

​Beşiktaş, Arsenal'ın yıldızını kadrosuna kattı.
FETÖ'cü doktorlar özelde cirit atıyor

FETÖ'cü doktorlar özelde cirit atıyor

​Yüzlerce askeri sahte raporla attılar, ödül gibi ceza ile kurtuldular.

Rüya uçağa <br>Türk malı koltuk

Rüya uçağa
Türk malı koltuk

Dreamliner'lar TSI'nin yerli ve milli koltuklarıyla uçuyor.
Şiddetli yağış<br> hasara yol açtı

Şiddetli yağış
hasara yol açtı

Sel ve heyelandan karayolu da trafiğe kapandı.
ABD'ye hızla yaklaşıyor

ABD'ye hızla yaklaşıyor

NASA görüntüleri paylaştı, halk marketlere akın etti.
Trabzonspor'a <br>kötü haber

Trabzonspor'a
kötü haber

İki yıldız Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Otomobillerde önemli değişiklik

Otomobillerde önemli değişiklik

​1 Ekim 2019 itibarıyla yeni emisyon seviyelerine geçilecek.
Gerilimi tırmandıracak adım

Gerilimi tırmandıracak adım

​BAE'nin eğittiği yeni askeri birlikler Sokotra Adası'na ulaştı.
2 milyon araç sahibine son uyarı

2 milyon araç sahibine son uyarı

Egzoz muayenesi yaptırmayanlara ceza verilecek.
Benim için <br>artık yok

Benim için
artık yok

Ricardo ​Quaresma, başkan Fikret Orman'ı sildi.
Gören<br>Ferrari sanıyor

Gören
Ferrari sanıyor

6 ayda gece gündüz çalışarak yaptı.
9 ile yağış uyarısı

9 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.