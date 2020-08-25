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Dünya ABD yine karıştı Wisconsinde binalar ateşe verildi, ulusal muhafızlar görevde
AMERİKA

ABD yine karıştı: Wisconsin'de binalar ateşe verildi, ulusal muhafızlar görevde

ABD’nin Wisconsin eyaletinde polis tarafından arkadan vurulan siyahi Jacob Blake için başlayan protestolar şiddetlendi. ABD medyası, Kenosha kentinde bir kilise, mobilya mağazası, restoran, telefon mağazası, terk edilmiş bir bina ve bir tırın ateşe verildiğini duyurdu. Eyalette ulusal muhafızlar göreve çağrıldı.

Haber Merkezi DHA Diğer
ABD'de Jacob Blake'in öldürülmesinin arından başlayan protestolar şiddetlendi.
ABD'de Jacob Blake'in öldürülmesinin arından başlayan protestolar şiddetlendi.

ABD’nin Wisconsin eyaletinde polis tarafından arkadan vurulan siyahi Jacob Blake için başlayan protestolar şiddetlendi. Binalar ateşe verildi, ulusal muhafızlar göreve çağrıldı.

AA

ABD medyası, Kenosha kentinde bir kilise, mobilya mağazası, restoran, telefon mağazası, terk edilmiş bir bina ve bir tırın ateşe verildiğini duyurdu.

Son kurban Jacob Blake

Wisconsin’in Kenosha kentinde polis, ‘aile içi olay’ ihbarı alarak olay yerine gitti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, siyahi Jacob Blake adındaki kişinin aracına binemeye çalıştığı polisin ise kıyafetinden çekerek on durdurmaya çalıştığı; daha sonra da 7 el ateş açtığı görüldü. ABD medyasına konuşan görgü tanıkları, Blake’in gelen ihbarla bir ilgisi olmadığını tartışan iki kadını ayırmak için orada olduğunu öne sürmüştü.

Vurularak ağır yaralanan Blake’in hastanede tedavisi sürüyor. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından ülkede protestoların şiddeti büyüyor.

Ulusal Muhafızlar görevde

Wisconsin Valisi Tony Evers yaptığı açıklamada, 125 ulusal muhafızın Wisconsin eyaletinin Kenosha kentine ulaştığını ve olayları dindirmek için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Çocuklarının önünde vuruldu

3 çocuk babası Blake polis tarafından aracına binerken vurulduğu sırada, üç çocuğunun da arabada bulunduğu açıklandı.

Mağazalar ve arabalar ateşe verildi

Şehir meydanında ve Kenosha Emniyet Müdürlüğünün etrafında toplanan göstericiler uzun süre eylemlerine devam etti. Sabah saatlerinde başlayan gösteriler sırasında mağazalar ve arabalar ateşe verildi.

AA

Protesto etmek için toplanan eylemciler, güvenlik güçleriyle çatıştı. Polis biber gazı ve plastik mermi kullanarak grubu dağıtmaya çalıştı. Bu arada sokağa çıkma yasağı uzatıldı. Olayların daha da büyümesinden endişe ediliyor.

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