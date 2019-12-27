Dünya ABDde 2019da ateşli silah kullanımı sonucu ölüm oranı arttı 38 binden fazla kişi yaşamını yitirdi
AMERİKA

ABD’de 2019’da ateşli silah kullanımı sonucu ölüm oranı arttı: 38 binden fazla kişi yaşamını yitirdi

ABD’de 2019’da ateşli silah kullanımı sonucu ölüm oranı arttı: 38 binden fazla kişi yaşamını yitirdi

ABD’de 2019 yılında ateşli silah kullanımı nedeniyle 38 bin 730 kişi hayatını kaybetti. Silahlı Şiddet Arşivi adlı sivil toplum kuruluşu tarafından yayınlanan verilere göre, hayatını kaybedenlerin 14 bin 970’i cinayet, cinayete teşebbüs, kasten yaralama ve savunma amaçlı silah kullanımı yüzünden hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
ABD, dünyada silahın en kolay elde edilebildiği ülke olarak biliniyor.
ABD, dünyada silahın en kolay elde edilebildiği ülke olarak biliniyor.

ABD’de silah karşıtı bir sivil toplum kuruluşunun raporuna göre, 2019’da ateşli silah kullanımı sonucu 38 bin 730 kişi hayatını kaybetti.

  • Silahlı Şiddet Arşivi'ne göre (Gun Violence Archive-GVA) bu veri, 2018 yılında 14 bin 789 olarak kayıtlara geçmişti. Yıl sonuna sayılı günler kala paylaşılan raporda, 11 yaş altı 207 çocuk hayatını kaybetti, 473 çocuk ise yaralandı. Ateşli silahlarla hayatını kaybeden 12-17 yaş arası çocukların sayısı ise 2 bin 253 olarak açıklandı.

ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı 'gizemli hastalıkta' ikinci ölüm
HAYAT
ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı 'gizemli hastalıkta' ikinci ölüm

Bu yıl 409 toplu cinayet

En az 4 kişinin öldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı silahlı saldırılar için ’toplu cinayet’ ifadesinin kullanıldığı raporda, bu yıl toplam 409 toplu cinayet yaşandığı belirtildi. Ateşli silahlarla ölümlerin yaklaşık yüzde 2’si, toplu katliam olarak nitelendirildi. Aile içi anlaşmazlıklar, çete kavgaları ve soygunlar da ateşli silah kullanımı sonucu meydana gelen ölümlerde ciddi oranda pay sahibi oldu.

Öte yandan 327 milyon nüfusa sahip ABD’de, vatandaşların elinde 200-350 milyon arasında ateşli silah bulunduğu tahmin ediliyor. ABD, dünyada silahın en kolay elde edilebildiği ülke olarak biliniyor.

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