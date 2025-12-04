ABD'de 2025'de en çok "yanlış telaffuz edilen kelimeler" listesi açıklandı

ABD'de 2025'te en çok "yanlış telaffuz edilen kelimeler" listesinde "Mamdani" ve "Louvre" yer aldı. ABD'lilerin en çok konuştuğu kişiler ve konular hakkında genel bir bakış açısı sunan liste, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Zohran Mamdani'nin soyadı ve Louvre Müzesi'nin isimlerinin en çok yanlış telaffuz edilen kelimelerden olduğunu gösterdi.