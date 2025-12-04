Yeni Şafak
ABD'de 2025'de en çok "yanlış telaffuz edilen kelimeler" listesi açıklandı

16:384/12/2025, Perşembe
AA
"Mamdani" ve "Louvre", ABD'de bu yıl en çok "yanlış telaffuz edilen kelimeler" arasına girdi
Dil öğrenme şirketi Babbel ve altyazı şirketi The Captioning Group, ABD'deki haber spikerleri, siyasetçiler ve kamuoyunda tanınmış kişilerin, "2025'te telaffuz etmekte en çok zorlandıkları kelimelerin listesini" yayımladı.

ABD'de 2025'te en çok "yanlış telaffuz edilen kelimeler" listesinde "Mamdani" ve "Louvre" yer aldı. ABD'lilerin en çok konuştuğu kişiler ve konular hakkında genel bir bakış açısı sunan liste, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Zohran Mamdani'nin soyadı ve Louvre Müzesi'nin isimlerinin en çok yanlış telaffuz edilen kelimelerden olduğunu gösterdi.

Babbel'den yapılan açıklamada, insanların Mamdani'nin "M" ve "N" harflerini değiştirerek yanlış telaffuz ettikleri belirtildi.

Fransa'nın Kraliyet mücevherlerinin 19 Ekim'de çalındığı Louvre Müzesi'nin adı da en çok yanlış telaffuz edilen kelimeler arasında yer buldu. Açıklamada, ana dili İngilizce olan kişilerin doğru telaffuzu Luv-ra olan kelimenin ikinci hecesini telaffuz ederken zorlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babbel'ın dilbilim ve kültür uzmanı Esteban Touma,
"Bu kelimelerin çoğu farklı dillerden geliyor, bu yüzden daha önce hiç çıkarmadığımız seslere uyum sağlamamız gerekiyor."
ifadelerini kullandı.

Listedeki diğer kelimeler ve isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın söylerken zorlandığı "Asetaminofen", 2021'de cinayetten müebbet hapis cezasına çarptırılan avukatı Alex Murdaugh'un soyadı, diyabet ilacı "Mounjaro" da bulunuyor.




#Louvre Müzesi
#yanlış telaffuz
#Zohran Mamdani
