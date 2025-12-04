Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump duyurdu: Gazze'de ikinci aşama çok yakında

Trump duyurdu: Gazze'de ikinci aşama çok yakında

09:194/12/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkes sürecinin devam ettiğini belirterek, "İkinci aşama çok yakında gerçekleşecek” dedi.

ABD Başkanı
Donald Trump
, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Gazze'de ikinci aşamaya ne zaman geçileceği yönündeki soruya,
"İkinci aşama çok yakında gerçekleşecek"
yanıtını verdi.

"Bundan sonra neler olacağını göreceğiz"

Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin ise
"Devlet Başkan Putin’le çok iyi bir görüşme yaptılar. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz. Putin'in savaşı bitirmek istediği izlenimini edindiler. Bence o da daha normal bir hayata dönmek istiyor"
ifadelerini kullandı.






#ABD
#Trump
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İZSU su kesintisi duyurusu yaptı! 4 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek, hangi ilçeler etkilenecek?