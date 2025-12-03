Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump yeni Fed başkanı ile ilgili tarih verdi: Bir isimde anlaştık

Trump yeni Fed başkanı ile ilgili tarih verdi: Bir isimde anlaştık

09:173/12/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Donald Trump
Donald Trump

FED'in faiz politikasını sık sık eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, "Muhtemelen önümüzdeki yılın başında ABD Merkez Bankası’nın yeni başkanını açıklayacağız” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabine toplantısına başkanlık etti. Basın mensuplarına açıklama yapan Trump, gelecek yıl mayıs ayında görev süresi dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştiride bulunarak, faizlerin düşmesi gerektiğini savundu. Trump,
"Muhtemelen önümüzdeki yılın başında Fed'in yeni başkanını açıklayacağız”
diye konuştu.

"10 kişiyi değerlendirdik"

Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı olabilecek muhtemel 10 adayı incelediklerini, sürece Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick dahil birçok kişinin dahil olduğunu belirtti. Trump, "Sanırım 10 kişiyi değerlendirdik ve sonunda bir kişiye indirdik” ifadesini kullandı.





#ABD
#FED
#trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yılın son kira artış oranı TÜİK tarafından açıklandı! TEFE- TÜFE'ye göre Aralık ayı ev ve işyerleri için kira zammı nasıl hesaplanır?