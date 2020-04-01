ABD'de bir grup elektrik, televizyon ve telefon kullanmıyor: Koronavirüsten bihaber yaşıyorlar

Elektrik, televizyon ve telefon gibi modern teknolojinin sunduğu tüm imkanları kullanmayı reddeden Amişlerin, Kovid-19 salgınından bihaber olmasından endişe ediliyor. Yetkililer, Amişleri, çoğunlukla ABD’nin orta batı eyaletlerinde yaşadıkları çiftlik ve evlerine dağıttıkları broşürler ile uyarmaya çalışıyor.
Ayinlere devam ediyorlar
- Bir arada yaşayan ve çoğunlukla kalabalık ailelerden oluşan bu topluluk, iletişim gereksinimlerini yüz yüze görüşerek karşılıyor ve yeni tip koronavirüse karşı sosyal izolasyon sağlamıyor. Salgın nedeniyle Amiş okulları kapansa da kalabalık topluluk düğünleri ve bazı kiliseler ayinlerine devam ediyor.