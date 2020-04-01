Dünya ABDde bir grup elektrik, televizyon ve telefon kullanmıyor Koronavirüsten bihaber yaşıyorlar
AMERİKA

ABD'de bir grup elektrik, televizyon ve telefon kullanmıyor: Koronavirüsten bihaber yaşıyorlar

ABD’de inançları gereği kendilerini modern dünyadan ve teknolojiden soyutlayan, son derece dindar olan Amişleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında bilgilendirmek isteyen yetkililer, bu kişilerin yaşadığı bölgelerde kapı kapı broşür dağıtıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Amişler
Amişler

Elektrik, televizyon ve telefon gibi modern teknolojinin sunduğu tüm imkanları kullanmayı reddeden Amişlerin, Kovid-19 salgınından bihaber olmasından endişe ediliyor. Yetkililer, Amişleri, çoğunlukla ABD’nin orta batı eyaletlerinde yaşadıkları çiftlik ve evlerine dağıttıkları broşürler ile uyarmaya çalışıyor.

Ayinlere devam ediyorlar

  • Bir arada yaşayan ve çoğunlukla kalabalık ailelerden oluşan bu topluluk, iletişim gereksinimlerini yüz yüze görüşerek karşılıyor ve yeni tip koronavirüse karşı sosyal izolasyon sağlamıyor. Salgın nedeniyle Amiş okulları kapansa da kalabalık topluluk düğünleri ve bazı kiliseler ayinlerine devam ediyor.
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