ABD'de cami imamına silahlı saldırı: Bilgi veren herkese 25 bin dolar ödül verilecek

Öte yandan New Jersey Valisi Phil Murphy de saldırıyla ilgili açıklamasında, "Müslüman toplumunun önyargı olaylarının ve suçlarının artmasından endişe duyduğu bir dönemde, Müslüman toplumunu ve her inançtan insanı, özellikle de ibadethanelerin yakınındaki tüm sakinleri güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza dair güvence vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.