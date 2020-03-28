Dünya ABDde dikkat çeken karar Tıp öğrencileri erken mezun edilecek
KORONAVİRÜS

ABD'de tıp öğrencilerine Kovid-19 ile mücadele için erken mezuniyet

ABD'de dikkat çeken karar: Tıp öğrencileri erken mezun edilecek

Massachusetts tıp fakülteleri, eyalet yetkililerinin isteği üzerine öğrencilerinin mezuniyet tarihini erkene aldı. Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi salgın tehlikesine karşı sanal mezuniyet töreni düzenleyecek.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki 4 tıp fakültesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile daha hızlı mücadele etmek için öğrencilerini erken mezun etme kararı aldı.

Massachusetts Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı Sekreteri Marylou Sudders’in perşembe günü yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 ile daha etkin mücadele için, "Tüm tıp fakültelerinden 4. sınıf öğrencilerini erken mezun etmelerini istiyoruz" çağrısına fakülte dekanlarının tümü olumlu yanıt verdi.

Boston, Harvard, Tufts ve Massachusetts Tıp Fakülteleri Sudders'ın çağrısına destek verirken, Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi (BUSM) Dekanı Karen Antman mezuniyet töreninin 17 Nisan'a çekildiğini bildiren bir mektubu öğrencilerle paylaştı.

Sanal mezuniyet töreni düzenlenecek

Sosyal medyada yer bulan BUSM Dekanı Antman'ın 4. sınıf tıp öğrencilerine yazdığı mektupta, ödevlerini tamamlayan tüm öğrencilerin mezuniyet için yeterli olduğunu düşündüklerini ve bunun için 17 Nisan 2020'de sanal mezuniyet töreni düzenleyeceklerini bildirdi.

Antman, salgın nedeninin etkili olduğunu açıkladığı mektubunda, "Sizler yüzyılımızın tıbben en zorlu zamanlarından birinde mezun oluyorsunuz. Kısa süre içinde ülkemizin Kovid-19’a karşı verdiği mücadelenin bir parçası olacaksınız. Yakın zamanda hastalarınızın iyileşmesi için oynayacağınız rol için şimdiden gurur duyuyoruz." ifadelerine de yer verdi.

  • Massachusetts eyaletinde son güncellemeye göre, Kovid-19 kaynaklı 15 ölüm ve 1838 teyitli vaka bulunurken, henüz test yapılan vatandaş sayısı 20 binin altında.

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