ABD'de George Floyd'un boynuna basarak ölümüne sebep olan polis Chauvin tutuklandı

ABD’nin Minnesota eyaletinde George Floyd adlı siyahiyi gözaltına alırken boynuna dizini basıp ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin’in tutuklandığı bildirildi.

Minnesota Halk Güvenliği Departmanı Müdürü John Harrington tarafından yapılan açıklamada, Chauvin’in Floyd’un ölümüyle bağlantılı olarak tutuklandığı kaydedildi.

OYNAT 00:59 ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı ABD'de polisin silahsız bir siyah vatandaşı gözaltına alırken boğarak öldürmesi infial yarattı. Olayın yaşandığı Minneapolis'te binlerce kişi sokağa dökülürken, olay anında çekilen iki yeni görüntü ortaya çıktı. Yeni görüntülerin birinde, iki polis Floyd'u arabasından zorla çıkarmaya çalışıyor. Floyd'un itiraz ettiği ve direndiği ancak sonuç olarak gözaltına alındığı görülüyor. İkinci görüntüde ise Floyd, elleri kelepçeli bir şekilde ve polise direnmeden kaldırımda görülüyor. BiP'te paylaş

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Hennepin Bölgesi Başsavcısı Mike Freeman’ın da Chauvin’in tutuklanmasıyla ilgili yerel saatle 13.00'te basın toplantısı düzenleyeceği ve cezai suçlamalarla ilgili bilgi paylaşacağı belirtildi.

Dolandırıcılıkla ilgili bir şikayet üzerine pazartesi günü George Floyd’u gözaltına alırken dizini ensesine basarak nefessiz kalmasına ve ölümüne sebep olan Chauvin ve beraberindeki 3 polisin işine son verilmişti.

Yoldan geçen vatandaşlar tarafından videoya alınan gözaltı sırasındaki polis şiddeti ülke genelinde büyük tepkilere neden olmuştu.

Olaya karışan polislerin tutuklanıp yargı önüne çıkarılması için başta Minnesota olmak üzere ABD’nin değişik yerlerinde protesto gösterileri sürüyor.