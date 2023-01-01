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Dünya

ABD'de hava gösterisi sırasında iki uçak havada çarpıştı: İki pilot hayatını kaybetti

ABD'nin Nevada eyaletinde düzenlenen "Reno Hava Yarışları" etkinliğinde iki uçak havada çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki uçağın pilotunun da yaşamını yitirdiği, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

09:36 . 18/09/2023 Pazartesi
AA
Nevada'nın Reno kentinde düzenlenen "Reno Hava Yarışları" etkinliğinde iki uçak çarpıştı.

Nevada'nın Reno kentinde düzenlenen "Reno Hava Yarışları" etkinliğinde iki uçak çarpıştı.

ABD'nin Nevada eyaletinde düzenlenen bir hava gösterisinde 2 uçağın çarpışması sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Nevada'nın Reno kentinde düzenlenen "Reno Hava Yarışları" etkinliği, kazaya sahne oldu.

Reno Hava Yarışı Birliğinden yapılan açıklamada, kapanış gösterisi esnasında 2 uçağın havada çarpıştığı bildirildi.

İki pilot hayatını kaybetti

Açıklamada, çarpışma sonucu her iki uçağın pilotunun da yaşamını yitirdiği, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma açtı.



#ABD
#Nevada
#Reno Hava Yarışları
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