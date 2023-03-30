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Dünya

ABD'de iki askeri helikopter havada çarpıştı: 9 asker hayatını kaybetti

ABD'de eğitim görevi sırasında 2 askerli helikopter havada çarpıştı. Kentucky'de meydana gelen kazanın görgü tanıkları iki patlama meydana geldiğini belirtti. Helikopterlerde kaç kişinin olduğuna dair bir bilgi de paylaşılmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Paylaşılan son bilgilere göre, kazada 9 asker hayatını kaybetti.

11:28 . 30/03/2023 Perşembe
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ABD'de iki askeri helikopter havada çarpıştı.

ABD'de iki askeri helikopter havada çarpıştı.

ABD, Kentucky'den gelen haberin şokunu yaşıyor. Kentucky'de rutin bir eğitim tatbikatı sırasında ABD Ordusu'na ait iki Black Hawk helikopteri çarpıştı.


Vali Andy Beshear, Twitter hesabın üzerinden yaptığı açıklamada 'Fort Campbell'dan kötü Haberler geldi' dedi ancak ölü veya yaralı sayısına dair bir bilgi paylaşmadı.


Ordu sözcüsü Nondice Thurman ise yaptığı açıklamada, mürettebat üyelerinin durumunun henüz bilinmediğini söyledi.


Sözcü düşen helikopterlerde kaç kişinin olduğuna dair bir bilgi de paylaşmadı. Görgü tanıkları iki patlama meydana geldiğini belirtti.


Paylaşılan son bilgilere göre, kazada 9 asker hayatını kaybetti.


Bölge 101. Hava İndirme Alayına ve 160. Özel Harekat Havacılık Alayı'na ev sahipliği yapıyor


Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#ABD
#Kentucky
#Helikopter
6 saat önce
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