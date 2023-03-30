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Dünya

ABD'de insanlık dışı uygulamaya bir eyalet daha katıldı: Kurşuna dizecekler

ABD'nin Idaho eyaletinde idam cezalarının infazında idam mangalarının kullanılmasını onayladı. Yasaya göre artık Idaho eyaletinde, zehirli iğne yerine mahkumu kurşuna dizerek öldüren idam mangaları kullanılabilecek.

14:41 . 30/03/2023 الخميس
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Arşiv

Arşiv

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) idam mangası uygulamasına geçen eyaletlere bir yenisi daha eklendi.

Idaho eyalet meclisi, idam cezalarının infazında idam mangalarının kullanılabileceğine ilişkin yasayı onayladı.

ABD'de idam cezaları uygulanırken başvurulan yöntemlerin başında zehirli iğne geliyor.

Son dönemde bazı ilaç firmaları ürettikleri ilaçların idam cezalarında kullanılmasına itiraz etti.

Bunun üzerine birçok eyalet, mahkumu kurşuna dizerek öldüren idam mangalarına onay vermeye başladı.

En son 2010 yılında Utah'ta kullanıldı

Bu durum Anayasa Mahkemesi yargıçları arasında da görüş ayrılıklarına neden oldu.

Bazı yargıçlar idam mangalarının zehirli iğneye kıyasla daha merhametli bir uygulama olduğu görüşünde.

Bir grup ise bunun net olmadığını, göz önüne alınması gereken başka etkenler de bulunduğunu savunuyor.

ABD'de idam mangası en son 2010 yılında Utah'ta kullanıldı.

Gönüllüler arasından kurayla belirlenen beş cezaevi personeli, 30 kalibre tüfekle 8 metre uzaklıktan idamı gerçekleştirdi.

Merkezi Washington'da bulunan İdam Cezası Bilgi Merkezi'ne göre idam mangası ülkede son 50 yıldır başka bir yerde kullanılmadı.


#ABD
#İdam mangası
#Idaho eyalet
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