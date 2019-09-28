ABD'de kılıçlar çekildi: Demokratlar Trump'ı gayrimeşru ilan etti

ABD'de 2020 seçimleri öncesi siyasi atmosfer gerildi. Demokratlar, Trump'ın dış ülkeden siyasi destek almakla suçlayarak görevi bırakmasını istiyor.

Beyaz Saray tarafından Trump-Zelensky görüşmesinin dökümanlarının yayınlanmasından sonra 2016 seçimlerinin kaybedeni Clinton yeniden sahneye çıktı ve Trump'ı gayrimeşru başkan ilan etti.

2020 için gerilim arttı ancak azil mümkün gözükmüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde başkanlık yarışındaki olası rakibi Demokrat Partili Joe Biden hakkında araştırma istemesi ABD'de bir kez daha azil sürecini gündeme getirdi. Ancak Trump'ın başkanlığı boyunca Demokratların sık sık gündeme getirdiği azil süreci, yani ABD Başkanının görevden alınması uzun bir yol.

📌ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna lideri ile yaptığı telefon görüşmesi kriz çıkardı.



👉ABD istihbaratından bir yetkili, Trump'ın büyük bir skandala imza attığını duyurdu.https://t.co/xde7gBcLI2 pic.twitter.com/rijFYCYwTl — Yeni Şafak (@yenisafak) 25 Eylül 2019

Demokratların başarılı olması imkansız

Cumhuriyetçi Parti'den aday olup 2016'nın kasım ayında başkan seçilen Donald Trump, ABD kamuoyunda en fazla azil tartışmasına konu olan Amerikan başkanlarından biri oldu. Trump hakkındaki ilk azil talepleri, 2017'nin ocak ayında başlayan başkanlığının ilk aylarında gündeme geldi.

Aralık 2017'de Demokrat Partililer, ABD başkanının yabancı ülkelerden ödeme almasını yasaklayan anayasa maddesini ihlal ettiği, 2016 başkanlık seçiminde Rusya ile gizli anlaşma içinde olduğu, gizli anlaşmanın soruşturulmasını engellediği ve neonazizm ile nefret suçlarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla azil sürecini başlatma girişiminde bulundu.

🗳️ABD'de 2020 seçimleri öncesi siyasi atmosfer gerildi.



🇺🇸Demokratlar, Trump'ın dış ülkeden siyasi destek almakla suçlayarak görevi bırakmasını istiyorhttps://t.co/6dJJBrJIK9 pic.twitter.com/XfSmZfELQ8 — DÜNYA (@yenisafakdunya) 28 Eylül 2019













ABD Kongresi'nin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senato'da o dönemde Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olması nedeniyle Demokratlar, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada başarılı olamadı.

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Donald Trump.

Krize bir telefon görüşmesi sebep oldu

Son olarak Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinde, Zelenskiy'den, Demokrat Parti'nin başkan adayı olması ihtimali bulunan Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürüldü.

ABD basını, Trump'ın Ukrayna liderine sadece Biden ve ailesini soruştururlarsa yardım edeceğini şart koştuğunu iddia etti. Trump ise Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımın telefon görüşmesinden önce askıya alındığını söyledi ve telefon görüşmesinin dökümlerini yayımlattı.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, telefon görüşmesinde Trump'ın, ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiğini belirterek, ABD Başkanı hakkında resmi azil soruşturması sürecine başladıklarını 24 Eylül'de duyurdu.