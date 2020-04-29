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Dünya ABDde koronavirüs kaynaklı ölü sayısı Vietnam Savaşını geride bıraktı
AMERİKA

ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı Vietnam Savaşı'nı geride bıraktı

ABD'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ölü sayısı Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısını geçti. Kovid-19 salgınının küresel anlamda merkezi haline gelen ABD'de vaka sayısı 1 milyon barajını geçerken, ölü sayısı ise 58 bin 350'yi aştı.

Haber Merkezi AA
ABD'de vaka sayısı 1 milyon barajını geçti.
ABD'de vaka sayısı 1 milyon barajını geçti.

Kovid-19 vaka ve ölü istatistiklerini takip eden John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, yeni tip koronavirüs, ABD'ye Vietnam Savaşı'ndan daha fazla can kaybı yaşattı.

Buna göre salı akşam saatlerinde ABD'de virüsten dolayı ölenlerin sayısı 58 bin 350'yi geçti. Böylece salgın, Amerikan Ulusal Arşivi kayıtlarına göre Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısı olan 58 bin 220'yi geride bıraktı.

VİETNAM SAVAŞINI GERİDE BIRAKTI

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Kovid-19 salgınındaki ölüm oranları da Vietnam Savaşı'ndaki oranları aştı. ABD'de Kovid-19'un ölüm oranı her 100 bin kişi bazında 17.6 olarak gerçekleşirken, bu oran Vietnam Savaşı'nın en yoğun kabul edildiği 1968 yılında her 100 bin kişide 8.5 Amerikan askeri olarak kayıtlara geçti.

1 MİLYON BARAJINI AŞTI

Kovid-19 salgınının küresel anlamda merkezi haline gelen ABD'de vaka sayısı 1 milyon barajını geçerken, ölü sayısı ise 58 bin 350'yi aştı.

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