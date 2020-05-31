ABD’de protestolarda gazeteci gözünden vuruldu

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen Geroge Floyd için başlayan protestolar, ülkenin birçok eyaleti ve kentine yayıldı. Minneapolis’te protestoları takip eden fotomuhabir Linda Tirado (37), polis tarafından atılan plastik mermi ile gözünden vuruldu. Tirado’nun koruyucu gözlük kullandığı ancak vurulmadan önce yaşanan arbedede düşürdüğü aktarıldı.

OYNAT 00:40 ABD yangın yeri: Protestoculara ok atan bir kişi linç edildi ABD'nin Minneapolis kentinde, polisin ensesine bastırması sonucu hayatını kaybeden George Floyd adına protesto gösterileri devam ediyor. Utah eyaletinin merkezi Salt Lake şehrinde trafiği kapatan göstericilere ok ve yayıyla karşılık veren sürücükalabalık tarafından saldırıya uğradı. O anlar anbean görüntülendi. BiP'te paylaş

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Tirado, fotoğraf çektiği sırada vurulduğunu ve gözünden akan kanı hissettiğinde, “Gazeteciyim” diye bağırdığını belirtti. Göstericilerin Tirado’yu bulunduğu noktadan uzaklaştırdığı ve hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığı aktarıldı.

Sol gözünde kalıcı körlük olacak

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tirado, sol gözünde kalıcı körlük olduğunu ifade ederek, “Sol gözümde kalıcı olarak körüm. Doktorlar 6 hafta işe dönmemi kesinlikle istemiyorlar. Kesinlikle duman ya da gaza yakın olmamam gerekiyor” ifadelerini kullandı.