Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABDde protestolarda gazeteci gözünden vuruldu
AMERİKA

ABD’de protestolarda gazeteci gözünden vuruldu

ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda bir gazeteci Linda Tirado plastik mermiyle gözünden vuruldu. "Gazeteciyim” diye bağırmasına rağmen yaralandığını belirten Tirado, ameliyata alındı.

Haber Merkezi DHA
Genç kadının gözünde kalıcı körlük olacağı öğrenildi.
Genç kadının gözünde kalıcı körlük olacağı öğrenildi.

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen Geroge Floyd için başlayan protestolar, ülkenin birçok eyaleti ve kentine yayıldı. Minneapolis’te protestoları takip eden fotomuhabir Linda Tirado (37), polis tarafından atılan plastik mermi ile gözünden vuruldu. Tirado’nun koruyucu gözlük kullandığı ancak vurulmadan önce yaşanan arbedede düşürdüğü aktarıldı.

ABD yangın yeri: Protestoculara ok atan bir kişi linç edildi
OYNAT 00:40
ABD yangın yeri: Protestoculara ok atan bir kişi linç edildi
ABD'nin Minneapolis kentinde, polisin ensesine bastırması sonucu hayatını kaybeden George Floyd adına protesto gösterileri devam ediyor. Utah eyaletinin merkezi Salt Lake şehrinde trafiği kapatan göstericilere ok ve yayıyla karşılık veren sürücükalabalık tarafından saldırıya uğradı. O anlar anbean görüntülendi.


  • Tirado, fotoğraf çektiği sırada vurulduğunu ve gözünden akan kanı hissettiğinde, “Gazeteciyim” diye bağırdığını belirtti. Göstericilerin Tirado’yu bulunduğu noktadan uzaklaştırdığı ve hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığı aktarıldı.

Sol gözünde kalıcı körlük olacak


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tirado, sol gözünde kalıcı körlük olduğunu ifade ederek, “Sol gözümde kalıcı olarak körüm. Doktorlar 6 hafta işe dönmemi kesinlikle istemiyorlar. Kesinlikle duman ya da gaza yakın olmamam gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

​İsimleri ifşa edince sahte raporla hastaneye kapattılar!
Avrupanın son 24 saati

Avrupa'nın son 24 saati

​İşte ülke ülke son durum.
428 yerde kaldırıldı

428 yerde kaldırıldı

​Bakanlık, detaylı bir açıklama yaptı.
Azalmaya <br>devam ediyor

Azalmaya
devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Dink Vakfı'na <br>tehdide tutuklama

Dink Vakfı'na
tehdide tutuklama

​Konya'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildi.
Tütüne karşı <br>gençlerle mücadele

Tütüne karşı
gençlerle mücadele

Erdoğan, tütüne hayır gününde konuştu.
Kuyuönü Hes Projesi

Kuyuönü Hes Projesi

​10 Bin Hanenin Enerji İhtiyacını Karşılayacak
Gizli mektuplar açılacak

Gizli mektuplar açılacak

Yasal mücadele milyonlarca dolara mal oldu.

Dev proje açıldı

Dev proje açıldı

Sultan 2. Abdülhamit yaptırmıştı, yeniden şifa dağıtacak.
ABD yangın yeri!

ABD yangın yeri!

​Protestolar kontrolden çıktı.
İslam'ın iki düşmanı<br>cehalet ve bilgisizlik<br>

İslam'ın iki düşmanı
cehalet ve bilgisizlik

​Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan dünü ve bugünü değerlendirdi.
İstanbul için 3 günlük uyarı

İstanbul için 3 günlük uyarı

​Meteoroloji'den tüm yurdu etkileyecek yeni tahmin.
Joker gerçek oldu!

Joker gerçek oldu!

​Bu görüntüler akıllara o sahneyi getirdi.
Şehidin eşi<br> yürekleri dağladı

Şehidin eşi
yürekleri dağladı

​'Helalleşemedik bile, kızım için sabrediyorum.'
Polis arabası göstericileri ezdi

Polis arabası göstericileri ezdi

​ABD'den şok eden şiddet görüntüleri.
Türkiye'nin yüz akı

Türkiye'nin yüz akı

Küresel ekonomide Türkiye çok avantajlı bir yere oturacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.