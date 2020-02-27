Dünya ABDde silahlı saldırı 7 ölü
AMERİKA

ABD'de silahlı saldırı: 7 ölü

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan Milwaukee kentinde bir fabrikaya yapılan silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Yerel basından gelen bilgiye göre ölenlerin arasında saldırganın da bulunduğu ifade edildi. Vatandaşlardan yeni bir saldırıya karşı bölgeden uzak durmasını isteyen polis ekipleri, henüz saldırganın kimliğini açıklamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Olay yerinden gelen ilk görüntü
Olay yerinden gelen ilk görüntü

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

7 kişi hayatını kaybetti

Yerel basında yer alan haberlere göre, Milwaukee kentinde meydana gelen silahlı saldırıda aralarında saldırganın da olduğu 7 kişi öldü.

Vatandaşlar bölgeden uzak durmalı

Milwaukee Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise polisin ''kritik bir olaya'' müdahale ettiği bildirildi ve vatandaşlardan o bölgeden uzak durmaları istendi.

Kimliği henüz açıklanmadı

  • Saldırının nedeni ve saldırganın kimliğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
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