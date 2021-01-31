ABD'de siyahi polisin cenazesine ırkçılık: Gömülmesine izin verilmedi

ABD'nin 200 yılı aşkındır kanayan yarası sistematik ırkçılık, hız kesmeden devam ediyor. Perşembe günü, Louisiana eyaletinde, siyahilere yönelik ayrımcılığın ulaştığı noktayı gözler önüne seren bir olay yaşandı.
"Sadece beyazların cenazelerinin gömülmesine izin verilir"
Oaklin Spring kasabasında bir mezarlık yönetmeliğinde yer alan "Sadece beyazların cenazelerinin gömülmesine izin verilir" maddesini gerekçe gösteren kasaba, Polis Şefi Yardımcısı Darrell Semien'in cenazesinin mezarlığa gömülmesine müsaade etmedi.
Mezarlığın sadece beyazlara ait olduğunu söylediler
Konuya çözüm arayan Semien'in eşi Karla Semien, Facebook üzerinden yaşadığı üzüntü ve hayal kırıklığını paylaşınca olay basına yansıdı. Karla Semien, "Bunun yaşandığına inanamıyorum. Eşime mezar yeri almaya gittim. Orada görüştüğüm kadın bana parsel satamayacağını çünkü mezarlığın sadece beyazlara ait olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.
Yönetmelik değiştirildi cenaze gömüldü
Çıkan tartışma üzerine toplanan mezarlık yönetim kurulu, söz konusu maddeyi yönetmeliğinden çıkarmak durumunda kaldı ve Darrell Semien'in cenazesinin mezarlığa gömülmesine izin verildi.