ABD'de siyahi polisin cenazesine ırkçılık: Gömülmesine izin verilmedi

ABD'de kaçak mahkumların yakalanma anları vücut kamerasına yansıdı

ABD'de polisle hapishaneden firar eden iki mahkumun filmleri aratmayan nefes kesen kovalamacası kameraya anbean yansıdı. Görüntülerde polis, hapishaneden yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki boş bir arazide 2 mahkumu saniyelerce kovaladı. Polis, “dur” çağrısına uymayan mahkumlardan birini şok tabancası ile etkisiz hale getirirken, diğer mahkum ise teslim oldu.