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Dünya ABDde son koronavirüs tablosu Ölenlerin sayısı 235 bini geçti
AMERİKA

ABD'de son koronavirüs tablosu: Ölenlerin sayısı 235 bini geçti

ABD'de son koronavirüs tablosu: Ölenlerin sayısı 235 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 29 artarak 235 bin 254'e yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı 6 milyon 26 bini, toplam test sayısı da 142 milyonu geçti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 125 bin 784 artışla 9 milyon 343 bin 744'e ulaştı.

Salgın dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte bin 29 artarak 235 bin 254'e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 6 milyon 26 bini, toplam test sayısı da 142 milyonu geçti.

Dünyada güncel koronavirüs tablosu: Kovid-19 vakası sayısı 46 milyonu geçti
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Dünyada güncel koronavirüs tablosu: Kovid-19 vakası sayısı 46 milyonu geçti

En çok vaka 949 bin 971 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 929 bin 944 vakayla Kaliforniya ve 800 bin 216 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York 33 bin 655 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 143 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 519 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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İzmir depremiyle ilgili iki kritik uyarıda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ercan, depremin artçıları konusunda 2011 Van depremini hatırlatarak, yorgun binalara dikkat çekerek, "Van'da 7.2'lik bir deprem olmuştu. Çok fazla göçük olmamıştı ama yapılar yorulmuştu. Arkasında bir Erciş depremi geldi 5.7 büyüklüğünde, 38 tane yapı yıkıldı. Yorulmuş yapı üzerine eklentiyle yeni bir sarsıntıya maruz kalınca bu olabiliyor. Eğer İzmir'de de bu 7 büyüklüğündeki depremden sonra olacak 5.9-6'lık bir deprem gelirse, benzer olayları İzmir'de görebiliriz" dedi. Ercan'ın ikici uyarısı ise 1999 Gölcük ve Düzce depremleri oldu. Ercan, "Bu yerlerde eğer taşma noktasına kadar birikmiş gerginlikli kırıklar varsa oralarda depremler yaratabilir. 1999 Gölcük depremi 7.5 büyüklüğündeydi. O gitti 12 Kasım'da Düzce'de 7.2'lik depremi üretti" diyerek, İzmir depreminin olduğu alanın 150 kilometrelik çevresine dikkat çekti.
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