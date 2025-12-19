ABD'deki Green Card programı süresiz iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Brown Üniversitesi ve MIT kampüslerindeki silahlı saldırının ardından "Yeşil Kart" çekilişi (Diversity Visa) programını perşembe günü askıya aldı.





İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Trump'ın talimatıyla ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine (USCIS) programın durdurulması emrini verdiğini duyurdu.





Noem, paylaşımında "Bu caninin ülkemize girmesine asla izin verilmemeliydi" ifadesini kullandı.





NE OLMUŞTU?

ABD'deki Brown Üniversitesinde silahlı bir saldırgan nedeniyle 13 Aralık'ta yerel saatle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmişti.





Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıklamıştı.





Yetkililer, silahlı saldırıyla ilgili şüphelinin arandığını bildirmişti.





Çeşitlilik vizesi programı nedir?

Çeşitlilik vizesi programı, ABD'de az temsil edilen ülkelerden (birçoğu Afrika kıtasında yer alan ülkeler) gelen kişilere her yıl kura yoluyla yaklaşık 50 bin kalıcı oturma izni (Yeşil Kart) sağlayan bir sistem.





2025 yılı çekilişine yaklaşık 20 milyon kişi başvurmuş, kazananların eşleri dahil edildiğinde 131 binden fazla kişi seçilmişti.





Kurayı kazanan adayların ABD'ye kabul edilmeden önce sıkı bir güvenlik taramasından geçmesi gerekiyor. Saldırı şüphelisinin geldiği Portekiz vatandaşlarına 2025 çekilişinde sadece 38 kişilik kontenjan ayrılmıştı.





Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Nuno Loureiro ise 15 Aralık gecesi Massachusetts'in Brookline kasabasındaki evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

ABD'DE MIT PROFESÖRÜNÜN ÖLDÜRÜLMESİ VE BROWN ÜNİVERSİTESİ SALDIRISININ ŞÜPHELİSİ ÖLÜ BULUNDU

ABD'de evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Nuno Loureiro ile Brown Üniversitesi'nde 2 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisinin ölü bulunduğu bildirildi.





Polis yetkilileri tarafından, 13 Aralık'ta Brown Üniversitesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenlendi.





Yetkililer, üniversitedeki saldırının şüphelisi 48 yaşındaki Portekiz vatandaşı Claudio Neves Valente'nin, New Hampshire'da kiraladığı bir depoda ölü bulunduğunu belirtti.





Valente'nin kendini öldürdüğü bilgisini paylaşan yetkililer, şüphelinin Brown Üniversitesinde 2000-2001 arasında fizik alanında lisansüstü eğitim gördüğünü aktardı.





Yetkililer Valente'nin ayrıca, 15 Aralık'ta yaşamını yitiren MIT profesörü Nuno Loureiro'nun uğradığı silahlı saldırının da şüphelisi olduğunu, Valente ve Loureiro'nun Portekiz'deki bir üniversitede 1995'te aynı akademik programda yer aldığını kaydetti.



