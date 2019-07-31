ABD'den Cevad Zarif'e yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e yaptırım uygulama kararı aldı.

İran'a yeni bir nükleer anlaşma teklif eden ABD Başkanı Trump, Tahran yönetiminin masaya gelmemesi durumunda yaptırımları dozunu arttıracağını belirtmişti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e karşı alınan yaptırım kararı da bu müzakere baskının bir parçası olarak yorumlanıyor.

Zarif: Yaptırımlar beni etkilemez

Geçtiğimiz günlerde ABD'ye giden Zarif, "Beni bilen herkes bilir, benim ya da ailemin İran dışında bir mal varlığı yok. İran dışında banka hesabım bile yok. İran benim tüm hayatım ve tek bağlılığım. Bu nedenle muhtemel yaptırımlarla ilgili kişisel bir problemim yok." diye konuşmuştu.

İran olmayan bir anlaşmayı ayakta tutmaya çalışıyor

Trump hükümeti, Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmanın İran'ın lehine olduğunu savunmuş ve Tahran'la yeni bir anlaşma imzalamak istemişti.

İran yeni bir anlaşmayı reddetmesi üzerine Trump yönetimi, İran'a tarihinin en ağır yaptırımlarını uygulama kararı almıştı.