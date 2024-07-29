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Dünya

ABD'den Golan Tepeleri'ndeki saldırıya ilişkin açıklama: Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendi

Beyaz Saray, İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Medel Şems beldesinde bir futbol sahasına yönelik roket saldırısının "Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiğini" ve saldırıyı herkesin kınaması gerektiğini belirtti.

08:57 - 29/07/2024 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı yazılı açıklamada, dünkü saldırının failinin Lübnan Hizbullahı olduğunu iddia etti.


Watson, saldırıya ilişkin, "Bu saldırı Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendi. Bu onların roketiydi ve onların kontrolündeki bir bölgeden ateşlendi. Bu saldırıyı herkes kınamalı" ifadelerini kullandı.


İsrailli ve Lübnanlı yetkililerle yakın temasta olduklarını kaydeden Watson, ABD olarak İsrail'e sarsılmaz desteklerinin devam edeceğini ve aynı zamanda Mavi Hat boyunca diplomatik çözüm için de çalıştıklarını vurguladı.


ABD yönetimi, dünkü ilk açıklamasında saldırıyı kınamış ancak saldırının failinin Hizbullah olduğuna yönelik bir ifade kullanmamıştı.


Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına düzenlenen roket saldırısında aralarında çocukların da yer aldığı 11 kişi hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 24 kişi yaralanmıştı.


İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, saldırının "durum değerlendirmesi ve ellerindeki istihbarat sonuçlarına göre" Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği belirtilmişti. Hizbullah Hareketi, Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" ifadesini kullanmıştı.


#ABD
#Hizbullah
#İsrail
#Lübnan
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