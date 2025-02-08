ABD'den İsrail'e 7,4 milyar dolarlık silah yardımı

ABD, İsrail'e binlerce bomba ve mühimmat yardımını onayladı.
ABD, koşulsuz desteğini sürdürdüğü İsrail'e dev bütçeli yeni silah yardımını onayladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın imza attığı 6,75 milyar dolarlık yardımda 20 binden fazla bomba ve binlerce mühimmat bulunuyor. Öte yandan Trump yönetiminin söz konusu yardıma ek olarak 660 milyon dolar değerinde 3 bin adet Hellfire füzesini onayladığı da aktarıldı.
Soykırımcı terör devletinin savunucusu
ABD
, katil
İsrail
'e yeni soykırımlar yapacağı dev bütçeli silah yardımını onayladı.
Gazeteci Yunus Paksoy'un aktardığına göre
ABD Başkanı Donald Trump
, İsrail'e 6,75 milyar dolarlık bomba ve mühimmat yardımını onayladı.
Söz konusu yardım paketinin içerisinde 20 binden fazla bomba ve binlerce mühimmat bulunduğunu belirten Paksoy, Trump yönetiminin bir de buna ek olarak 660 milyon dolar değerinde 3 bin adet
Hellfire füzesi
ni onayladığını da aktardı.
Yeni katliam yardımının içeriği
Yeni katliam yardımının içeriği
Trump'ın onayladığı ve İsrail'in yeni soykırım saldırılarını gerçekleştireceği 6,75 milyar dolarlık silah yardımının içeriği şöyle:
-2 bin166 adet GBU-39/B bomba
-2 bin 800 adet MK 82 bomba
-13 bin adet KMU-556E/B veya KMU-556H/B
-3 bin 475 adet KMU-557E/B veya KMU-557F/B veya KMU-557H/B JDAM Güdüm Kitleri
-1004 adet KMU-572E/B veya KMU-572F/B veya KMU-572J/B JDAM Güdüm Kitleri
-17 bin 475 adet FMU-152A/B
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