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Dünya

ABD'den Karabağ için taziye mesajı

ABD, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

09:36 . 27/09/2023 Çarşamba
AA
ABD'den taziye mesajı

ABD'den taziye mesajı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı yazılı açıklamada, "Karabağ'daki bir benzin deposunda meydana gelen patlamada 68 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı haberi bizi derinden üzdü. Karabağ'da yaşayanlara ve tüm bu acıyı hissedenlere en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Karabağ'a insani yardımın devam etmesi çağrısında bulunan Watson, buradan ayrılan Ermeniler için de insani yardım yapacaklarını kaydetti.


Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında 68 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirilmiş, patlamanın nedeni ise belirlenememişti.


Karabağ'da benzin depolama alanında patlama ve ardından yangın meydana geldi
Karabağ'da benzin depolama alanında patlama ve ardından yangın meydana geldi

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında çok sayıda kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, akşam saatlerinde Hankendi yakınlarında, Askeran yolu üzerinde bulunan benzin depolama tesisinde patlama meydana geldi. Karabağ'daki Ermeni temsilcileri, patlama ve sonrasında çıkan yangın sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtti. Hankendi'deki tüm hastaneler acil duruma geçerken, yaralı sayısının 200'ü geçtiği, ölenlerin sayısının netleştirilemediği, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğu bildirildi. Patlamanın sebebi henüz belirlenemedi.


#ABD
#Karabağ
#patlama
#hankendi
32 dakika önce
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