Dünya ABDden Myanmardaki cuntaya tepki Dehşete düştük
AMERİKA

ABD'den Myanmar'daki cuntaya tepki: Dehşete düştük

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar'da ülke yönetimine darbe yapan ve kendilerini protesto eden sivillere ateş açan cuntacılara tepki gösterdi. Blinken, darbecileri 'terör saltanatı' olarak nitelendirdi ve "Yaşananlar bizi dehşete düşürdü" dedi.

Haber Merkezi Diğer
ABDden Myanmardaki cuntaya tepki: Dehşete düştük
ABD Dışişleri Bakanı Blinken.

Myanmar'da askeri cuntaya karşı başlayan protestolarda güvenlik güçleri sivil halka ateş açtı.

Söz konusu müdahalede ölenlerin sayısı 114'e ulaştı.

Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıklama yaptı. Darbecileri "terör saltanatı" olarak nitelendiren ABD'li Bakan, "Yaşananlar bizi dehşete düşürdü." şeklinde konuştu.

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Myanmar'da neler oluyor?

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 380'in üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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