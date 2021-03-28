ABD'den Myanmar'daki cuntaya tepki: Dehşete düştük

Myanmar'da askeri cuntaya karşı başlayan protestolarda güvenlik güçleri sivil halka ateş açtı.

Söz konusu müdahalede ölenlerin sayısı 114'e ulaştı.

Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıklama yaptı. Darbecileri "terör saltanatı" olarak nitelendiren ABD'li Bakan, "Yaşananlar bizi dehşete düşürdü." şeklinde konuştu.

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Myanmar'da neler oluyor?

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

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Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 380'in üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

DÜNYA Myanmar'da darbeciler sivillere ateş açtı: 114 ölü