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ABD'den Ukrayna kararı: Takip edecekler

ABD, Ukrayna’da Rusya tarafından ele geçirilip bir yanıltma operasyonunda kullanılabileceği kaygısı dahil Amerikan silahlarının propaganda amacıyla kullanılması olasılığına karşı önlem alıyor. Kısa, orta ve uzun vadede atılacak adımlara yer verilen planda, “ABD’nin önceliği, Ukrayna’nın topraklarını Rusya’nın daha fazla işgaline karşı savunmak için ihtiyaç duyduğu silahlara sahip olmasını sağlamaktır. Ukrayna’nın topraklarının kontrolünü elinde tutmasını sağlamaya yardımcı olmak, Rus kuvvetleri, Rusya’nın desteklediği güçler ve devlet dışı aktörler tarafından silahların yasa dışı yollarla başka şekilde kullanmasını sınırlamanın birincil yoludur” ifadelerine yer verildi.

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ABDden Ukrayna kararı: Takip edecekler
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ABD, Ukrayna’da Rusya tarafından ele geçirilip bir yanıltma operasyonunda kullanılabileceği kaygısı dahil Amerikan silahlarının propaganda amacıyla kullanılması olasılığına karşı önlem alıyor.

Kısa, orta ve uzun vadede atılacak adımlara yer verilen planda, “ABD’nin önceliği, Ukrayna’nın topraklarını Rusya’nın daha fazla işgaline karşı savunmak için ihtiyaç duyduğu silahlara sahip olmasını sağlamaktır. Ukrayna’nın topraklarının kontrolünü elinde tutmasını sağlamaya yardımcı olmak, Rus kuvvetleri, Rusya’nın desteklediği güçler ve devlet dışı aktörler tarafından silahların yasa dışı yollarla başka şekilde kullanmasını sınırlamanın birincil yoludur” ifadelerine yer verildi.

Planla ilgili açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Doğu Avrupa’da silahların amaçlarının dışında kullanılmasından kaynaklanan tehditlere karşı somut adımlar atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Ukrayna hükümeti, muharebenin kaotik doğasının bunu zorlaştırabileceğini kabul etmemize rağmen, transfer edilen ABD menşeli savunma teçhizatını uygun şekilde korumayı ve hesaba katmayı taahhüt etti. Silahların, özellikle de Taşınabilen Hava Savunma Sistemleri (MANPADS) ve Tanksavar/Çok Amaçlı Taktik Güdümlü Füzeler (ATGM’ler) dahil olmak üzere hassas ve gelişmiş konvansiyonel silahların uygun şekilde koruma altına alınması ve çatışma sonrasında toplanması bölgesel güvenlik için esastır“ denildi.

ABD'nin güvenlik koşulları imkan verdiği ölçüde, silahların sayım ve takibinin Ukrayna'da yapılması ve güvence altına alınması konusunda Ukrayna hükümetine yardım edeceği kaydedildi.

Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
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Rusya, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında İstanbul’da hazırlanan ateşkes anlaşması taslağını anımsatarak, “ABD, Ukrayna yönetimini caydırmasaydı barış çoktan sağlanırdı” açıklamasıyla Washington yönetimini suçladı.
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TOPU KİEV’E ATTI
Atışmalı geçen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sonrasında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, “Ukrayna’da askeri harekâtın başlamasından yaklaşık bir ay sonra Kiev yönetimi barış arayışıyla bizimle masaya oturdu.
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Türkiye’nin girişimiyle 29 Mart tarihinde İstanbul’da umut verici müzakereler gerçekleşti.
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Anlaşma taslağı hazırlandı ancak Ukrayna heyeti ABD ile anlaşma metnini paylaştıktan sonra Kiev yönetimi çark etti. Geldiğimiz noktanın sorumlusu ABD ve NATO ittifakıdır” dedi.
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Öte yandan Ukrayna konulu BMGK toplantısında ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Grennfield, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuyla güneyini tamamen ilhak etmeyi amaçladığını söyleyerek “Rusya’nın bu savaşta asıl amacı Ukrayna’yı haritalardan tamamen silmektir” ifadesini kullandı.
Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
Rusya-Ukrayna savaşı 154'üncü gününü geride bırakırken, Kiev yönetimiyle müzakere masasını canlandırmanın yollarını arayan Moskova, İstanbul müzakere sürecini hatırladı.

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