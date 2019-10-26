Dünya ABDden YPG/PKKnın Türkiyedeki sivillere yönelik saldırılarına ilişkin açıklama Buna da bakmak gerekiyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

ABD'den YPG/PKK'nın Türkiye'deki sivillere yönelik saldırılarına ilişkin açıklama: Buna da bakmak gerekiyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye'deki sivillere yönelik saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Jeffrey, "Türk hükümeti, çatışmalar sırasında YPG tarafından Türk sivil bölgelerine yönelik çok sayıda topçu veya roket saldırısı yapıldığını söyledi. 20'den fazla sivilin öldürüldüğünü ve daha fazla sayıda sivilin de yaralandığını zannediyorum. Ve buna da bakmak lazım" dedi.

Haber Merkezi AA
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye'deki sivillere yönelik saldırılarına ilişkin, "Türk hükümeti çatışmalar sırasında YPG tarafından Türk sivil bölgelerine yönelik çok sayıda topçu veya roket saldırısı yapıldığını söyledi. 20'den fazla sivilin öldürüldüğünü ve daha fazla sayıda sivilin de yaralandığını zannediyorum. Ve buna da bakmak lazım" dedi.

  • Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir otelde, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD'den üst düzey diplomatlarla istişare toplantısında bir araya geldi.

BM'nin "küçük grup" olarak adlandırdığı ülkelerle yaptığı toplantının ardından Pedersen açıklama yapmazken, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey basın toplantısı düzenledi.

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Jeffrey, toplantıda Türkiye-ABD ve Türkiye-Rusya arasında imzalanan mutabakatlar ile gelecek hafta İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başlayacak Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ele alındığını aktardı.

Beşşar Esed rejiminin, Anayasa Komitesi toplantıları ve Cenevre sürecini engellemeye çalıştığını anlatan Jeffrey, "Bunu (süreci) mümkün olduğunca etkisiz hale getirmek için atmaya çalıştıkları adımların farkındayız" diye konuştu.

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SDG yerine YPG dedi

"SDG adını verdiğiniz YPG/PKK'lıların Ermeni ve Süryani kiliselerini ve çok sayıda sivilin evini kullanarak Türkiye'ye yönelik saldırı düzenlemesi sizce normal mi? Sahadaki ortağınız SDG'nin bu işleriyle ilgili de bir soruşturma yürütüyor musunuz? şeklindeki soruya ise Jeffrey, şu karşılığı verdi:

"Askeri çatışmalarda her türlü uygunsuz davranışlara ilişkin suçlamalara bakıyoruz. Türk hükümetine de birkaç kez belirttiğim gibi, çatışmaların (Barış Pınarı Harekatı'nın) başlangıcında, Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalif unsurların M4 M10 kara yolunda kameralarda da görülen davranışları konusunda çok endişeliyiz. Türk hükümeti çatışmalar sırasında YPG tarafından Türk sivil bölgelerine yönelik çok sayıda topçu veya roket saldırısı yapıldığını söyledi. 20'den fazla sivilin öldürüldüğünü ve daha fazla sayıda sivilin de yaralandığını zannediyorum. Ve buna da bakmak lazım. Çünkü her koşulda bir tarafın diğer bir taraftaki sivil yerleşim alanlarına kasıtlı saldırıları bizim için endişe kaynağıdır."

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Jeffrey, "Saldırıların kiliselerden yapılmasına ilişkin ne diyorsunuz?" sorusuna ise "Diyeceklerim bu kadar" yanıtını verdi.

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