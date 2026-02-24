Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
AB'de Tesla satışlarının düşüşü devam ediyor

AB'de Tesla satışlarının düşüşü devam ediyor

11:1024/02/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Tesla
Tesla

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Tesla markalı otomobil satışları, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azalarak 7 bin 187'ye indi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın AB ülkelerindeki otomobil satışları geçen ay da gerileyerek düşüş trendini 13. aya taşıdı. Ocak 2025'te 7 bin 305 olan Tesla satışları, geçen ay yüzde 1,6 azalarak 7 bin 187'ye indi. Markanın AB'nin toplam yeni otomobil satışlarındaki payı yüzde 0,9 seviyesinde kaldı.

AB'ye üye ülkeler, Avrupa Serbest Ticaret Birliğine üye İsviçre, Norveç ve İzlanda ile İngiltere'de toplam Tesla satışları ise ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalarak 8 bin 75'e geriledi. Söz konusu pazarda Tesla'nın toplam payı yüzde 1'den yüzde 0,8'e düştü.

Elon Musk'ın, uzun bir süre ABD Başkanı Donald Trump ile yakın çalışması, sergilediği tartışmalı davranışlar ve Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek, Avrupalıların firma ile aralarına mesafe koymasına neden olmuş ve satışlar hızla gerilemişti.



#AB
#Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği
#Tesla
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı ne zaman yapılacak? 2026 ÖGG güncel sınav takvimi