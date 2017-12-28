AB'den Kabil'e başsağlığı mesajı

Arşiv: AB'nin terörle mücadele alanında Afganistan halkı ve makamlarının yanında olduğu kaydedildi

Avrupa Birliği (AB), Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

AB Dış İlişkiler Servisince (EEAS), başkent Kabil'de düzenlenen terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kabil'deki kültür merkezinde barışçıl amaçlı toplananlara yönelik terör saldırısında aralarında kadın, çocuk ve gazetecilerin bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Saldırının, Afganistan'da ifade özgürlüğü ve demokrasiye yönelik olduğunun altı çizilen açıklamada, "AB, saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletiyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AB'nin terörle mücadele alanında Afganistan halkı ve makamlarının yanında olduğu kaydedildi.

Ne Olmuştu?

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Kabil'de bir kültür merkezine sabah düzenlenen intihar saldırısında 41 kişi hayatını kaybetmiş, 84 kişi yaralanmıştı.

Ülkenin en büyük etnik gruplarından Şii mezhebine mensup Hazara gruplarına ait olduğu bilinen "Tabyan" adlı kültür merkezinde haber ajansı ve eğitim merkezi gibi kuruluşlar yer alıyor.

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